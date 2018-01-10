Romantiklerin yeni tercihi 'kaktüs teraryum saksısı'

Renkli ve ilgi çekici tasarımlar olan teraryum saksılar, genellikle kaktüsler için tercih ediliyor. Fiyatları 50 liradan başlayan bu saksılar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Eskişehir'de yaklaşık 20 yıldır çiçekçilik yapan Levent İmrak, kendi mesleklerinde son dönemde görselliğin çok önemli bir hal aldığını söyledi. Teraryum saksıların, kaktüsler için kullanıldığını ve erkekler tarafından da kız arkadaşlarına hediye amacıyla tercih edilebildiğini aktaran İmrak, "Kaktüsler son zamanlarda daha bir revaçta olmaya başladı. Bunun da en büyük sebebi yeni trend olan teraryumlar. Yeni moda oldu. Cam fanusların, kavanozların içerisine, farklı üstü açık vazoların içerisine kaktüsleri koyuyoruz. Bunlara teraryum deniyor. Bu yüzden rağbet biraz arttı. Bir de dayanıklı olmasından kaynaklı. Onun da etkisi var. Kaktüsler de zaten çok fazla bakım istemiyor, çok fazla su istemiyor. Normal bir ev ortamında uzun zaman boyunca yaşayabilen bir bitki olduğu için eskiye nazaran daha çok rağbet görüyor. Bizim işimiz tamamen görsellik. Saksılar ne kadar güzel olursa, ne kadar ilgi çekici olursa, ne kadar farklı olursa o kadar çok ilgi çekiyor. Tabi onun yanı sıra içerisine yaptığımız dizayn da çok önemli" şeklinde konuştu.

"Kaktüsler çok fazla bakım istemeyen çiçeklerdir"

Çiçekçilerde satılan kaktüslerin, çöl değil süs kaktüsleri olduğunu hatırlatan Levent İmrak, bu çiçeğin bakımlarının da buna uygun olarak yapılması gerektiğini dile getirdi. Teraryum saksılı kaktüslerin, diğer kaktüslere kıyasla biraz daha pahalı olduğunu dile getiren İmrak, şunları kaydetti:

"Kaktüsler, çok fazla su istemeyen, çok fazla bakım istemeyen çiçeklerdir. Direkt güneş ışığı da alabilir ama yakıcı güneş saatlerce üzerine gelirse zarar görebilir. Sonuçta çöl kaktüsleri değil bunlar. Diğer bitkilere nazaran çok az su isterler, bakım isterler. Kullanım koşullarına göre de farklılık gösteriyor. Cam fanusların içerisine dizayn yaptığımız zaman, bunun içerisinde hava sirkülasyonu biraz daha az olduğu için biraz daha az su istiyor. Fiyatları değişken. Normal tanzim edilmemiş kaktüslerin fiyatları yaklaşık 10 liradan başlıyor. Büyüklüğüne göre değişiyor, cinsine göre değişiyor ama tanzim yaptığımız zaman tabii bu konuda yanında kullanılan ekstra diğer bitkiler, vazonun şekli, vazonun kalitesi, fiyatları etkiliyor. Tasarımlı bir şey yaptığımız zaman minimum 50 liradan başlıyor. Bu bitkiler uzun yıllarca yaşar. Mevsimlik olan 6 aylık, 3 aylık bir çiçek değildir. Bakım şartları yerine geldiği zaman, normal sağlıklı bir şekilde bakıldığı zaman, uzun yıllar boyunca yaşar."

Murathan Yıldırım

