Romanya 2 - 0 Türkiye Maçı Özeti ve Golleri| Romanya Türkiye maçı kaç kaç bitti?

A Milli Takımımız bu akşam Romanya ile hazırlık maçında deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele Romanya'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Romanya 2-0 Türkiye

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçtan Dakikalar ( İlk yarı)

20. dakikada Budescu'nun ceza sahası dışın sağ çaprazdan şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

42. dakikada sağ kanattan Deac'ın yerden pası ile altıpasın hemen dışında sol çaprazda buluşan Gheorghe Grozav'ın gelişine çektiği şut Ozan Tufan'a çarpıp ağlara gitti. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Oğuzhan’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun’un şutu az farkla yandan auta çıktı.

69. dakikada Pintilii’nin yerden pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Grozav’ın rakibini geçerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 2-0

76. dakikada sol kanattan Atila Turan’ın ortasında arka direkte Cengiz’in kafa vuruşunda top kaleci Nita’yı geçerek kaleye doğru giderken, Grigore meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90. dakikada ceza sahası içinde Andone’nin pasında sol çaprazdan Alibec’in şutunda kaleci Harun topu çeldi.

Stat: Canstantin Radulescu

Hakemler: Tiago Martins xx, Jorge Ferreira xx, Andre Campos xx

Romanya: Pantilimon xx (Nita dk. 71 x), Chiriches xx, Grigore xx, Sapunaru xx (Balasa dk. 75 x), Alin Tosca xx, Budescu xx (Bicfalvi dk. 72 x), Deac xx (Torje dk. 62 x), Grozav Xxx, Pintilii xxx, Stanciu x (Alibec dk. 76 x), Keseru xx (Andone dk. 66 x)

Yedekler: Tatarusanu, Moti, Ganea, Hanca, Bancu, Tanase, Chipciu, Hoban, Baluta, Tucudean

Teknik Direktör: Cosmin Contra

Türkiye: Harun Tekin xx, Atila Turan xx, Çağlar Söyüncü xx, Ozan Tufan x (Barış Yardımcı dk. 83 ?), Serdar Aziz x, Yusuf Yazıcı x (Yunus Ballı dk. 46 x), Hakan Çalhanoğlu x (Kenan Karaman dk. 64 x), Selçuk İnan x (Cengiz Ünder dk. 46 x), Oğuzhan Özyakup x, Okay Yokuşlu x, Cenk Tosun xx

Yedekler: Okan Koçuk, Volkan Babacan, Ömer Toprak, Uğur Demirok, İsmail Köybaşı, Erol Alkan, Deniz Türüç, Emre Akbaba, Enes Ünal

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

Goller: Grozav (dk. 42 ve 69) (Romanya)

Sarı kartlar: Pintilii (Romanya), Yunus Mallı (Türkiye)

Lucescu: "Avrupa'da hiçbir ülkede Türkiye'deki kadar yabancı oynamıyor"

A Mili Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Avrupa'da hiçbir ülkede Türkiye'deki kadar yabancı oyuncunun oynamadığını söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, deplasmanda Romanya ile oynanacak özel maç öncesi düzenlenen basın toplantısında futbolculardan Hakan Çalhanoğlu ile birlikte önemli açıklamalarda bulundu.

Lucescu, verdiği bir röportajda, "Doğu ülkelerinde yabancı sınırı olmalı" sözleriyle ilgili "Batı Avrupa ve Doğu Avrupa ülkeleri olarak söyledim. Romanya gibi, Rusya gibi, Yunanistan gibi ülkeler Doğu Avrupa ülkesi bunlar. Ben yarın akşam bir maç oynayacağımız düşünüyordum. Eğer sürekli geçmişteki yaptığım röportajları konuşacaksak hata yapmış oluruz" dedi.

"Türkiye, gençlere en az şans veren ülke"

Türkiye Ligi'nin ortalama 29-30 yaş olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye, Avrupa'da gençlere en az şans veren ülke. Avrupa'da hiçbir ülkede, Türkiye'deki kadar yabancı oynamıyor. Bu şekilde mücadeleci bir milli takım kurmayı nasıl başarabilirim? Yabancı-yerli sayısı kağıt üzerinde yüzde 50-50 ama sahada yüzde 85-15 oluyor. Ben yabancı oyuncuya karşıyım demedim, olduğu gibi kalmasından yanayım. Ama milli takımdaki oyunculara daha fazla fırsat verilmesini talep ettim" ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun "Takımda gençleşme olacak mı? sorusuna ise Rumen hoca şöyle cevap verdi:

"Değerli Türk futbolcuların hiçbiri için, 'Artık çağırmayacağım' demedim. İyi futbol oynayan oyuncular, 35-36 yaşında bile oynayabilir. Kulüplerin yapamadığı, oynatamadığı gençleri ben oynatmak istiyorum. Kendi kulüplerinde bulamadıkları şansı vererek onları yukarı taşımak istiyorum."

Hakan Çalhanoğlu: "Dünya Kupası'na katılamadığımız için üzgünüm"

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ise kendini çok iyi hissettiğini belirterek, Milan'da forma giydiği için mutlu olduğunu söyledi. Çalhanoğlu, Dünya Kupası'na katılamadıkları için üzgün olduklarını da vurgulayarak, "Önümüzdeki turnuvalara bakacağız. Kendimizi geliştireceğiz. Sayın Lucescu ile beraber yeni bir döneme başladık. Hocamız sağ olsun çok çaba gösteriyor. Video analizlerle hatalarımızı gösteriyor. Detaylara dikkat çekiyor. Ofansif futbolu seven bir hoca. 10 numara veya 8 numara fark etmez. Hocamın sözlerine saygı duyuyorum. Benden çok daha tecrübeli bir isim. Hocalar hangi görevi verirse onu yapmam lazım" açıklamalarında bulundu.

Romanya ile hazırlık maçı yapacak olan A Milli Futbol Takımı, Sabiha Gökçen'den kalkan özel uçakla Romanya'ya gitti.

Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamlayan A Milli Futbol Takımı, Romanya ile oynanacak olan özel maç için sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Romanya'ya gitti. Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Dürüst de yer aldı. Cluj'a gidecek olan A Milli Futbol Takımı, ardından kamp yapacağı otele yerleşecek. Akşam saatlerinde Mircea Lucescu'nun düzenleyeceği basın toplantısının ardından, son antrenman yapılacak ve Romanya maçının hazırlıkları tamamlanacak.

Tolga Ciğerci aday kadrodan çıkarıldı

Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada, sol ayak tabanında yaralanma meydana gelen sarı-kırmızılı oyuncu Tolga Ciğerci, A Milli Takım'ın Romanya ve Arnavutluk maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Takım'ın Riva'daki kampında sağlık heyetinin yaptığı muayene ve tetkikler sonucunda Tolga'nın iyileşme sürecinin kamp dönemini aşacağı öngörülerek, futbolcunun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu.



