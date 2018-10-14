Romanya Başbakanı Dancila, Türkiye'yi ziyaret edecek

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Başbakanı Dancila, Ankara'da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alacakları, somut işbirliği alanlarında görüş alışverişinde bulunacakları bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmeler, 2011 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükseltilen Türkiye-Romanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat teşkil edecektir. Bu vesileyle, 2019 yılının ilk yarısında AB Dönem Başkanlığını üstlenecek olan Romanya'yla Türkiye-AB ilişkileri hakkında atılabilecek adımların da değerlendirilmesi planlanmaktadır” denildi.

Musa Erdoğan