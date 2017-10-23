Romanya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre: Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için öncelikli satışa sunulan biletler, internette "www.taraftarkulubu.tff.org" üzerinden 26 Ekim Perşembe gününe kadar 22 Lira'ya alınabilinecek. Biletler, "Yurt dışı teslimat noktası" seçeneğiyle taraftarlara ulaştırılacak. Romanya'daki teslimat noktası ise daha sonra TFF'nin internet sitesinden ve "www.taraftarkulubu.tff.org"dan duyurulacak” ifadelerine yer verildi.

Romanya-Türkiye müsabakası 9 Kasım Perşembe günü 20.15’te Romanya'nın Cluj şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanacak.