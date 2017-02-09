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Romanya’da Adalet Bakanı istifa etti

Romanya’da yolsuzluk affına karşı başlayan protestoların ardından Adalet Bakanı Florin Iordache istifa ettiğini açıkladı.


09 Şubat 2017 16:50

Romanya’da hükümetin “yolsuzluk affı” olarak bilinen yasa tasarının meclis geçmesinin ardından protestolar başlamıştı. Hükümetin yasa tasarısını geri çekmesine rağmen protestolar devam etmişti. Bugün de Romanya Adalet Bakanı Florin Iordache bugün beklenildiği üzere sokak protestolarının ve ulusal kınamanın ardından iptal edilmesi gereken hükümet kararnamesiyle istifasını açıkladı. Florin, istifasının ardından, “İstifamı sundum. Görev süresinde yaptığım her şeyin yasal olduğunu söylemek istiyorum” dedi.
 

Etiketler: Adalet Bakanı Florin Iordache istifa, romanya


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