Diğer
Kategoriler

Romanya’da protestolar istifa getirdi

Romanya’da af kanunun meclisten geçmesiyle başlayan ve binlerce kişinin katıldığı sokak gösterilerine dönüşen olayların ardından İş ve Ticaret Bakanı Florin Jianu istifa etti.

Romanyada protestolar istifa getirdi

02 Şubat 2017 13:06

Romanya’da af kanununda değişiklikler öngören tasarının meclisten geçmesinin ardından ülkede komünizmin çöktüğü 1989 yılından beri ülkenin en büyük protesto gösterileri düzenlenmişti. Gösterilerin ardından İş ve Ticaret Bakanı Florin Jianu istifa ettiğini duyurdu. Jianu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararının etik olduğunu ifade ederek, “Bu konuda vicdanım rahat. Profesyonel dürüstlük için değil çocuklarım için yapıyorum” dedi.

Gösterilerin ardından istifa kararı almayan Başbakan Sorin Grindeanu, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’e mektup göndererek, kararın neden meclisten geçtiğini anlatmıştı. Juncker ise gelişmeleri kaygıyla takip ettiğini ifade etmişti.

Meclis'in tasarıyı kabul etmesinin ardından 150 bin kişi Bükreş sokaklarına dökülmüştü. Geniş katılımla gerçekleştirilen protestonun, ülkede komünizmin çöktüğü 1989 yılından bu yana gerçekleştirilen en büyük gösteri olduğu ifade edilmişti. 

Etiketler: istifa, romanya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!