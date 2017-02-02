Romanya’da af kanununda değişiklikler öngören tasarının meclisten geçmesinin ardından ülkede komünizmin çöktüğü 1989 yılından beri ülkenin en büyük protesto gösterileri düzenlenmişti. Gösterilerin ardından İş ve Ticaret Bakanı Florin Jianu istifa ettiğini duyurdu. Jianu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararının etik olduğunu ifade ederek, “Bu konuda vicdanım rahat. Profesyonel dürüstlük için değil çocuklarım için yapıyorum” dedi.

Gösterilerin ardından istifa kararı almayan Başbakan Sorin Grindeanu, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’e mektup göndererek, kararın neden meclisten geçtiğini anlatmıştı. Juncker ise gelişmeleri kaygıyla takip ettiğini ifade etmişti.

Meclis'in tasarıyı kabul etmesinin ardından 150 bin kişi Bükreş sokaklarına dökülmüştü. Geniş katılımla gerçekleştirilen protestonun, ülkede komünizmin çöktüğü 1989 yılından bu yana gerçekleştirilen en büyük gösteri olduğu ifade edilmişti.