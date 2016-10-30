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Romanya'da Türk çayı coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta ve dış temsilciliklerde olduğu gibi Romanya'nın başkenti Bükreş'te de törenlerle kutlandı. Etkinliklerde misafirlere sıcak ve soğuk Türk çayı ikram edildi.

Romanyada Türk çayı coşkusu

30 Ekim 2016 13:58

Romanya'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başkent Bükreş'teki Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Törene T.C. Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay, EkoAvrasya Başkanı Hikmet Eren başta olmak üzere, ülkede faaliyetlerini sürdüren iş adamları dernekleri, Türk-Tatar sivil toplum kuruluşlarından birçok isim katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona ererken daha sonra Romanya Türk Şehitliğine geçildi. Büyükelçi Osman Koray Ertaş ve ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu tarafından şehitliğe çelenk sunumu ile başlayan şehitlikteki tören şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam edip şehitliğin gezilmesiyle sona erdi.Romanya'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu daha sonra ise ÇAYKUR, EkoAvrasya ve Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen Türk çayı ikramı ile devam etti.

"Romanya'da Bir Yudum Türk Çayı" tanıtım organizasyonunun Bükreş ayağının açılışında konuşan ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu başta ülkede yaşayan Türk vatandaşları olmak üzere tüm Türk ulusunun bayramını kutladı.

"Hedefimiz yıl sonuna kadar en az 100 ülkede yerimizi almak"
Genel Müdür Sütlüoğlu, "Bugün bizim için mutlu bir gün, bu mutlu günde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz, tarih boyu barış içinde yaşamış iki ulusun halkları olarak bugün hep birlikteyiz, size çok sevdiğiniz Türk kahvesinin ardından Türk çayını da sevdirmeyi hedefliyoruz, bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum, şu anda dünyanın 88 ülkesinde Türk çayını içiriyoruz, hedefimiz yıl sonuna kadar en az 100 ülkede yerimizi almak" dedi.

T.C. Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ise "Dilimizde 'Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır' şeklinde bir atasözümüz var, biz bunu şimdi 'Bir fincan çayın ömür boyu hatırı vardır' şeklinde geliştirmek, dostluğumuza dostluk katmak ve zaten son derece sıcak olan ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak istiyoruz" ifadelerini kaydetti.

Konuşmaların ardından organizasyona katkıda bulunan isimlere plaket takdimi yapılırken, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Büyükelçi Ertaş ve Ticaret Odası Başkanı Atalay'a ÇAYKUR'un özel ürünü Beyaz Çay ve el dokuması Rize bezi hediyeler takdim etti.

Türk çayı tanıtım organizasyonu misafirlere sıcak ve soğuk Türk çayı ikramı ile sona erdi. 

Etiketler: romanya, türk çayı


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