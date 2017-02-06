Diğer
Kategoriler

Romenler istifa bekliyor

Romanya’da hükümet karşıtı gösteriler ikinci haftasına girdi. Dün başkent Bükreş‘te düzenlenen eyleme yarım milyonu aşkın kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Romenler istifa bekliyor

06 Şubat 2017 10:49

Af ve ceza kanununda değişiklik kararnamelerine tepki gösteren hükümet karşıtı protestocular hafta sonu da devam etti. Protestolar üzerine Sosyal Demokrat Parti iktidarı, yolsuzluk suçlamasından hüküm giyenlerin cezasını hafifletmeyi öngören kararnameyi geri çekti.

Ancak yüz binlerce kişi Başbakan'ın da istifası etmesi gerektiğini söyleyerek sokaklarda gösterilerine devam etti.

Hükümet binası önünde toplanan protestocular, Romanya, AB, NATO ve ABD bayraklarıyla katıldıkları eylemde, “Burada sadece hükümeti değiştirme talebiyle de toplanmadık. Bu genel olarak toplumla ilgili. Yalnızca kendi çıkarları için yasa yapan bir avuç insanla ilgili değil” dedi.

1989’da komünizmin çöküşünden bu yana düzenlenen en büyük eylemlerde istifası istenen Başbakan Sorin Grindeanu ise katıldığı bir TV programında "istifamı gerektiren bir yok, istifa etmeyeceğim" diye cevap verdi.
Yolsuzluğa yasal kılıf’ olarak nitelendirilen kararname belirli suçlardan beş yıldan az hapis cezası almış kişilerin affını öngörüyordu. Başbakan Sorin Grindeanu tasarıyı 2 bin 500’e yakın mahkum serbest kalacağı ve böylece kalabalık cezaevlerinde de rahatlama olacağı gerekçesiyle savunuyordu.
 

Etiketler: Bükreş, romanya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!