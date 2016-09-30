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Römorkun altında kalarak hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

Karaman’da seyir halindeki traktörden elma almak isterken yere düşüp römorkun altında kalarak hayatını kaybeden ilkokul 3. sınıf öğrencisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


30 Eylül 2016 15:12

Edinilen bilgiye göre, üçüncü sınıf öğrencisi Halil İbrahim Kılıç (9), öğle tatili sırasında okulun yakınındaki sokakta seyir halinde olan U.Y. yönetimindeki 70 DD 401 plakalı elma yüklü traktörün römorkundan elma almak isterken yere düşmüş ve römorkun üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Küçük çocuk kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Hastanedeki işlemlerinin ardından küçük çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi. 9 yaşındaki Halil İbrahim Kılıç için Cuma namazı sonrası Musalla Meydanı’nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye, AK Parti Karaman İl Başkanı Nazmi Ünlü, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ile öğretmenler ve küçük çocuğun yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazın ardından Halil İbrahim Kılıç, Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığında dualarla toprağa verildi.  

Mehmet Dağlı

Etiketler: Karaman, römork


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