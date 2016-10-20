Başkent Bakü’ye gelen Brezilyalı yıldız Ronaldinho, düzenlediği basın toplantısında samimi açıklamalarda bulundu. Dünya yıldızı, ”Hepinizi selamlıyorum. Ben daha önce de Azerbaycan hakkında çok iyi sözler duymuştum. Biliyordum ki, burada bir çok Brezilyalı futbolcu oynadı. Bakü'de bulunmaktan çok mutluyum” dedi.

Brezilyalı yıldız, Futbol Akademisi açılışı ile ilgili teklifin yaklaşık 1,5 ay önceden geldiğini ve futbol kulübü ile bu konuda görüşmelere başladığı söyledi. Ronaldinho, ”Burada olmakta temel amacım, akademiye gelen çocuklar benim adımı duyunca, kendileri için futbolla daha ciddi yaklaşmalarıdır. Onlar gelecekte profesyonel futbolcu olursa, bu benim başarım olacak, buna çok sevineceğim. Büyük kulüplere gitmek şansları olursa mutlaka yardım edeceğim” diye konuştu.

"Dünyanın en iyi futbolcusu Messi"

Ronaldinho, ”Azerbaycan Milli Takımı’nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri iyi işler başladığını duydum. 7 puan topladı. Azerbaycan’ı daha iyi tanımak ve futbolu ile daha yakından ilgilenmek için buraya geldim. Doğrusu, kariyerimi bitirip bitirmemek ile ilgili henüz karar vermedim. Aralık ayına kadar karar vereceğim. Bana göre, dünyanın en iyi futbolcusu Lionel Messi” ifadelerini kullandı.

Bakü’yü gezmediğini belirten Ronaldinho, ”Doğrusunu söylemek gerekirse, dün akşam geldim. Havalimanından çıktıktan sonra restoranda yemek yedim. Mutfağınızı çok sevdim. Şehri gezmeye henüz vaktim olmadı. Buradan çıktıktan sonra gezeceğim” dedi.

Genç yıldızlara da seslenen tecrübeli futbolcu, ”Çocuklar ne kadar sık futbol oynamaya başlarlarsa, o kadar iyi olur. Antrenmanlara özen göstermeliler. Antrenmana herkesten önce gelip, herkesten sonra gitmek lazım. Yüksek düzeye ulaşmak istiyorlarsa, ciddi hazırlanmalılar” sözlerini sarf etti.

"Neden olmasın"

Yıldız futbolcu, Azerbaycan takımlarından teklif gelmesi değerlendirip değerlendirmeyeceğiyle ilgili bir soruya, "Neden olmasın, her şey olabilir" yanıtını verdi.

Basın toplantısının ardından Ronaldinho, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda “Gebele” Akademi U-15 takımı oyuncuları ile görüştü.

Öte yandan Gebele Futbol Kulübü’nün desteğiyle “Ronaldinho Soccer Academy” Bakü'de açılacak.

6 yaş üstü futbolcular için öngörülen okulda hem ücretsiz hem de ücretli olarak futbol eğitimi verecek. Yüksek düzeyli tesislerde verilecek futbol eğitiminin yanı sıra, çeşitli sosyal faaliyetler de öngörülüyor. Azerbaycan’ın bölgeleri ve yabancı ülkelere ziyaretler düzenlenecek, çeşitli yarışmalara katılarak tecrübe kazanılması, yaz futbol okulları, seminerler, “Ronaldinho’nun dili-Portekizce” dersleri futbolcuların bireysel gelişiminde katkı sağlayacak.

Kamil Nadirli

