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Ronaldinho futbolu bıraktığını açıkladı

Dünya futbol tarihine damga vuran Brezilyalı yıldız Ronaldinho futbolu bıraktı.

Ronaldinho futbolu bıraktığını açıkladı

17 Ocak 2018 11:11

Brezilya efsanesi Ronaldinho, yeşil sahalara veda etti. Yıldız futbolcunun futbolu bıraktığını menajeri ve abisi Roberto Assis doğruladı. Assis, Ronaldinho için Dünya Kupası’ndan sonra ağustos ayında Brezilya, Avrupa, Asya ve milli takım düzeyinde çeşitli organizasyonlar düzenleneceğini açıkladı.

Futbola ülkesinin Gremio takımında başlayan 37 yaşındaki futbolcu, Avrupa’daki ilk deneyimini Fransız ekibi Paris Saint-Germain’de yaşadı. Daha sonra Brezilyalı futbolcu, 32 milyon Euro’ya İspanyol devi Barcelona’ya transfer oldu. Burada büyük başarılara imza atan Ronaldinho, 2008 yılının yazında 25 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalyan temsilcisi Milan’a geçti. Son olarak ülkesine dönen yıldız futbolcu, Flamengo, Clube Atletico Mineiro ve Fluminense ekiplerinin formalarını giydi.

Ronaldinho, 2002 yılında Brezilya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nı, 2006 yılında Barcelona ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni, 2013 yılında Atletico Mineiro ile Libertadores Kupası'nı kazandı. Kariyerinin son dönemlerinde adı Türk takımlarıyla da anılan yıldız isim 2 kez La Liga, 1 kez de Serie A şampiyonlukları yaşadı. Başarılı futbolcu 2005 yılında dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen 'Altın Top' ödülünün sahibi olmuştu. 

Oğuzhan Ort
 

 

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