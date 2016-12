Ronaldo, Instagram hesabı üzerinden yayınladığı videoda Suriyeli savaş mağduru çocuklara '' Sizinleyim'' mesajını verdi.

Yıldız futbolcu Instagram, Twitter gibi sosyal medya hesaplarından '' A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. savethechildren'' tanıtımıyla mesajını paylaştı. (Rıdvan Turşak / İHA)

Ronaldo yayınladığı videoda Suriyeli savaş mağduru çocuklara hitabında şunları söyledi:

"Ben çok ünlü bir oyuncuyum ama gerçek kahraman sizlersiniz. Umudunuzu kaybetmeyin, dünya sizinle birlikte. Sizi önemsiyoruz. Ben sizinleyim"

Ronaldo'nun bu duygusal paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni alırken Portekizli süper stara bu paylaşımı dolayısıyla çok sayıda teşekkür edildi

Video sosyal medyada milyonlarca kez tıklandı.

RIDVAN TURŞAK