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Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara duygusal mesaj

Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristano Ronaldo, yine sevenlerinin büyük takdirini kazanan bir video paylaştı ve Suriyeli çocuklara destek verdi.

Ronaldodan Suriyeli çocuklara duygusal mesaj

23 Aralık 2016 23:40
Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara duygusal mesaj - Tıkla İzle

Ronaldo, Instagram hesabı üzerinden yayınladığı videoda Suriyeli savaş mağduru çocuklara '' Sizinleyim'' mesajını verdi.

Yıldız futbolcu Instagram, Twitter gibi sosyal medya hesaplarından '' A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. savethechildren'' tanıtımıyla mesajını paylaştı. (Rıdvan Turşak / İHA)

Ronaldo yayınladığı videoda Suriyeli savaş mağduru çocuklara hitabında şunları söyledi:

"Ben çok ünlü bir oyuncuyum ama gerçek kahraman sizlersiniz. Umudunuzu kaybetmeyin, dünya sizinle birlikte. Sizi önemsiyoruz. Ben sizinleyim"

Ronaldo'nun bu duygusal paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni alırken Portekizli süper stara bu paylaşımı dolayısıyla çok sayıda teşekkür edildi

Video sosyal medyada milyonlarca kez tıklandı.

RIDVAN TURŞAK

Etiketler: Cristiano Ronaldo, Instagram, mesaj, suriyeli çocuklar, twitter


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Toplam Yorum (1)

  • Fatih Sağlam : 24 Aralık 2016, Cumartesi 08:33
    00
    Allah Ronaldo´ya İslam´ı sevdirsin. Bu insan güzel insan. Cehaletinden ötürü cehennem ateşinde ziyan olmasını istemem.
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