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Ronaldo'ya 5 maç ceza

Barcelona ile oynanan İspanya Süper Kupa ilk maçında kırmızı kart gören Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo 5 maç ceza aldı.

Ronaldoya 5 maç ceza

14 Ağustos 2017 16:50

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sezona ceza ile başladı. Dün takımının 3-1 kazandığı Barcelona deplasmanında 58. dakikada oyuna dahil olan Ronaldo, 80. dakikada takımını öne geçirmiş ve galibiyette önemli rol oynamıştı. Gol sevinci sırasında formasını çıkardığı için sarı kart gören yıldız futbolcu, iki dakika sonra Umtiti ile Barça ceza sahası içinde girdiği ikili mücadele sonrası aldatmaya yönelik hareketten ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Yaşanan pozisyonun ardından sinirlerine hakim olamayan Ronaldo hakem Ricardo De Burgos'u sırtından itti.

İspanya Futbol Federasyonu, 4 ile 12 maç arası ceza alabileceği belirtilen Ronaldo'ya 5 maç ceza verdi. 

Etiketler: Real Madrid, ronaldo


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