Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Roni: 'Her maç 6 puan değerinde'

Roni: 'Her maç 6 puan değerinde'

Adanaspor’un Brazilyalı futbolcusu Roni, "Bizim için artık üç puanlık maç yok, her maç 6 puan değerinde" dedi.

Roni: Her maç 6 puan değerinde

24 Kasım 2016 11:20

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Adanaspor, 26 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Osman Yereşen Tesisleri’nde yapılan toplantıda açıklamada bulunan Adanasporlu futbolcu Roni, Beşiktaş maçının ilk 15 dakikasında konsantrasyon kaybı yaşadıklarını söyleyerek, ”Konsantrasyon kaybından iki gol yedik arka arkaya bizim için çok kötü oldu. İkinci yarıya daha iyi başladık daha sıkı başladık. Golü de bulduk belki beraberliği yakalayacağımız şanslarımız oldu ama biraz o hücum açısından eksik kaldık. İstediklerimiz yapamadık dolayısıyla maçı kaybettik. Bir gol yediğiniz zaman hemen onun moral bozukluğu ile ikinci gol gelebilir. Bizim içinde böyle oldu ama her maç böyle olacak diye bir durum yok. İlk başta iyi savunma yapıp, hızlı da atak yapmak istemiştik ama istediğimiz gibi olmadı bunu da düzeltmek için çalışıyoruz. Antalya maçında hücum açısından çok daha iyi olacaktır. Hücum açısından çalışmalarda yapıyoruz” dedi.

“Bizim için üç puanlık maç yok, her maç 6 puan”
Ligin önemli maçlarını oynadıklarına değinen Roni, ”Bizim için üç puanlık maç yok, her maç 6 puan bizim için. Dolayısıyla Antalya maçında puan kaybedemeyiz puan ya da puanlar almak için gidiyoruz. Altı puandan kastım önümüzdeki diğer maçlar içinde geçerli sadece Antalya maçı değil, bizim için alacağımız tüm puanlar altın değerinde. Artık sıralamada kendimizi yakın rakiplerle oynayacağız bu yüzden Antalya maçının ayrı bir önemi var. Yüzde yüz konsantrasyon ile bu maça çıkmamamız lazım” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: adanaspor, Roni


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç