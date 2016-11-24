Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Adanaspor, 26 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Osman Yereşen Tesisleri’nde yapılan toplantıda açıklamada bulunan Adanasporlu futbolcu Roni, Beşiktaş maçının ilk 15 dakikasında konsantrasyon kaybı yaşadıklarını söyleyerek, ”Konsantrasyon kaybından iki gol yedik arka arkaya bizim için çok kötü oldu. İkinci yarıya daha iyi başladık daha sıkı başladık. Golü de bulduk belki beraberliği yakalayacağımız şanslarımız oldu ama biraz o hücum açısından eksik kaldık. İstediklerimiz yapamadık dolayısıyla maçı kaybettik. Bir gol yediğiniz zaman hemen onun moral bozukluğu ile ikinci gol gelebilir. Bizim içinde böyle oldu ama her maç böyle olacak diye bir durum yok. İlk başta iyi savunma yapıp, hızlı da atak yapmak istemiştik ama istediğimiz gibi olmadı bunu da düzeltmek için çalışıyoruz. Antalya maçında hücum açısından çok daha iyi olacaktır. Hücum açısından çalışmalarda yapıyoruz” dedi.

“Bizim için üç puanlık maç yok, her maç 6 puan”

Ligin önemli maçlarını oynadıklarına değinen Roni, ”Bizim için üç puanlık maç yok, her maç 6 puan bizim için. Dolayısıyla Antalya maçında puan kaybedemeyiz puan ya da puanlar almak için gidiyoruz. Altı puandan kastım önümüzdeki diğer maçlar içinde geçerli sadece Antalya maçı değil, bizim için alacağımız tüm puanlar altın değerinde. Artık sıralamada kendimizi yakın rakiplerle oynayacağız bu yüzden Antalya maçının ayrı bir önemi var. Yüzde yüz konsantrasyon ile bu maça çıkmamamız lazım” ifadelerini kullandı.