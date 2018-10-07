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Röntgen filmi kullanarak girdiği evleri soyan kadın hırsız yakalandı

Röntgen filmi kullanarak girdiği evleri soyan kadın hırsız yakalandı
Röntgen filmi kullanarak girdiği evleri soyan kadın hırsız yakalandı

Pendik’te kredi kartı ve röntgen filmi kullanarak saniyeler içerisinde kapısını açarak girdikleri evdeki ziynet eşyalarını çalan 2 kadın hırsızdan 1'i, karşılaştığı ev sahibi ve mahalleli arasında yaşanan kovalama sonucu yakalandı. Kadın adliyeye sevk edilirken, yetkililer vatandaşların evlerinin kapılarını kilitlemeleri konusunda uyardı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmana giren 2 kadın, röntgen filmi ve kredi kartı kullanarak daireye girdi. Dairedeki ziynet eşyalarını çalan kadınlar, apartmandan çıktıkları esnafa ev sahibiyle karşılaştı. Kaçmaya çalışan kadınlardan 1'i ev sahibi ve mahallenin kovalaması sonucu kıskıvrak yakalandı. Sokakta yapılan aramada ise kadının kaçarken attığı ziynet eşyaları ele geçilirken, hırsız kadın ise polise teslim edildi. 

Suç ortağı 30 kez gözaltına alınmış

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hülya Y. olduğu belirlenen hırsızın suç ortağıyla birlikte sokakta yürürken görüntülerine ulaştı. Görüntüleri inceleyen ekipler, firari olan kadının daha önce hırsızlık suçundan 30 kez gözaltına alınan ve aranan S.U. olduğunu belirledi. Ekipler kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kredi kartı veya röntgen filmi kullanıyorlarmış

Polisin incelemelerinde ise şüphelilerin kapıları, kredi kartı veya röntgen filmi kullanarak açtıklarını belirlendi. Hırsızların kilitlenmeyen kapıları önceden tespit ettikleri ve sonrasında dairelere belirlenen yöntemle girdikleri tespit edildi. Kapıların kilitli olmasıyla bu yöntemin etkisiz hale geleceğini ifade eden emniyet yetkilileri, vatandaşları kapılarını kilitlemeleri konusunda uyardı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.  

Doğan Can Cesur 

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