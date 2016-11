Brezilya’da son iki senede birinciliği kimseye bırakmayan Nico Rosberg, bir kez daha podyumun en üstüne çıkmayı hedeflerken, son iki yarışta takım arkadaşının gerisinde ikinci olan Lewis Hamilton ise bu kez kazanarak şampiyonluk umutlarını son yarışa taşımaya çalışacak.

Toplamda 71 turdan oluşan 305.909 km’lik yarış öncesinde Rosberg, 349 puanla sürücüler sırlamasında birinciliği elinde tutuyor. Hamilton ise 330 puanla ikinci sırada yer alıyor. Markalar şampiyonluğunu daha önce ilan eden Mercedes AMG Petronas’ın ise 679 puanı var.

Rosberg: “Kendi enerjime odaklanmalıyım”

Son yarış öncesinde şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Mercedes AMG Petronas pilotu Nico Rosberg, “Meksika istediğim gibi değildi. Her zaman olduğu gibi kazanmak için piste çıktım ama Lewis hafta sonu benden bir tık daha hızlıydı. Bazen bunu kabul edip çıkardığınız işle mutlu olmalısınız. Bu hayat görüşümü değiştirmeyeceğim. Her zaman yaptığımı yapıp, bana kazandıran şeyleri yapmaya devam etmeliyim. Önümüzde iki yarış var ve sporda her şey olabilir. Kendi enerjime odaklanmalıyım. Sao Paulo’da iyi performanslar gösterdim. Bu pist gerçekten klasiklerden biri. Umarım bu hafta da geçmişte olduğu gibi heyecan verici ve etkileyici bir yarış çıkartıp, Brezilya’daki harika kalabalığa müthiş bir mücadele izletebilirim” dedi.

Hamilton: “Şampiyonluk için alışık olmadığımız bir tablo var”

Brezilya Grand Prix’ini kazanarak şampiyonluk umutlarını son yarışa taşımak isteyen Lewis Hamilton ise, “Yarışlarda istediğiniz hıza ulaşmak harika bir duygu ki ben bunu son iki yarışta gerçekleştirdim. Herkes çok çalışıp bana kusursuz bir araç teslim ettiler. Bunu bütün sezon yaptılar aslında. Sadece ben her zaman bunun avantajını kullanamadım. Şampiyonluk için alışık olmadığımız bir tablo var. Bir şey için savaşıyorsunuz ama sonuca ulaşabileceğinizin bir garantisi yok. Bir sonuç acı verici diğeri ise inanılmaz bir başarı olacak. Sonuç ne olursa olsun ben mücadele etmeye devam edeceğim. Formula 1 kariyerim boyunca her şeyin son dakikaya kadar değişebileceğine şahitlik ettim. O sebeple sonuna kadar zorlamalısınız. Brezilya’da hiç kazanmadım. Bu sebeple bu hafta sonu bunu değiştirmek için yarışacağım” diye konuştu.

Brezilya Grand Prix’inin Türkiye saati ile programı şöyle:

12 Kasım Cumartesi

16.00-17.00 3. Antrenman Turu

19.00-20.00 Sıralama Turları

13 Kasım Pazar

19.00 Brezilya Grand Prix