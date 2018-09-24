Rosenstein, Trump ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınması beklenen Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein, Beyaz Saray Personel Şefi John Kelly ile görüştü. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Rosenstein'in anayasanın 25'inci maddesini kullanarak Trump'ı görevden azletmek istediğine dair raporun tartışılacağını duyurdu. Sanders, ayrıca görüşme talebinin Rosenstein'den geldiği bilgisini paylaştı.

25'inci maddeye göre başkan yardımcısı liderliğinde kabine üyelerinin desteği ve Kongre'nin onayıyla başkan görevden alınabilyor. Rosenstein'ın Beyaz Saray Personel Şefi John Kelly ile sözlü olarak istifasını görüştüğü ancak istifa etmediği belirtilmişti. Rod Rosenstein, daha önce istifa etmeyeceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta Trump'ın ve kabine görevlilerinin gizlice dinlenmesi konusundaki fikirleri nedeniyle Rosenstein'ın görevden alınması gündeme gelmişti. Bu fikirler FBI Başkanvekili Andrew McCabe'in notları arasından çıkmıştı. Rosenstein, notlarla ilgili olarak geçtiğimiz Cuma günü, “Asla başkanın dinlenmesini istemedim veya böyle bir şeye onay vermedim ve Başkan'ın görevden alınması fikrini desteklediğim ise tamamen yanlıştır” demişti.



Aydın Tuna Palabıyıkoğlu