Diğer
Kategoriler

Rotterdam'la anlaşan Yiğithan sakatlandı

Fenerbahçe'nin kiralanması konusunda Sparta Rotterdam'la anlaşmaya vardığı Yiğithan Güveli, İstanbulspor karşısında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Rotterdamla anlaşan Yiğithan sakatlandı

16 Ocak 2018 21:04

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yiğithan Güveli sakatlanarak İstanbulspor maçının 17. dakikasında oyundan çıktı. Kiralık olarak Sparta Rotterdam'a gitmeye hazırlanan ancak çalışma izninin yetişmemesi nedeniyle İstanbul'da kalarak İstanbulspor maçının kadrosuna dahil edilen genç oyuncu, 17. dakikada Ali Dere'nin topla çıktığı pozisyonda çimlere takılarak yerde kaldı. Sol dizinden sakatlanan Yiğithan için sağlık ekipleri sahaya girerken, oyuna devam edemeyeceği raporu gelince, bu futbolcunun yerine Martin Skrtel oyuna dahil oldu.

Bozhan Memiş
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç