Rotterdam'la anlaşan Yiğithan sakatlandı

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yiğithan Güveli sakatlanarak İstanbulspor maçının 17. dakikasında oyundan çıktı. Kiralık olarak Sparta Rotterdam'a gitmeye hazırlanan ancak çalışma izninin yetişmemesi nedeniyle İstanbul'da kalarak İstanbulspor maçının kadrosuna dahil edilen genç oyuncu, 17. dakikada Ali Dere'nin topla çıktığı pozisyonda çimlere takılarak yerde kaldı. Sol dizinden sakatlanan Yiğithan için sağlık ekipleri sahaya girerken, oyuna devam edemeyeceği raporu gelince, bu futbolcunun yerine Martin Skrtel oyuna dahil oldu.

Bozhan Memiş

