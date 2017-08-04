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Ruanda’da Devlet Başkanı Kagame'nin 3. dönemi kazanması bekleniyor

Ruanda'da bugün yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevdeki Devlet Başkanı Paul Kagame'nin 3. dönemi kazanması bekleniyor.

Ruandada Devlet Başkanı Kagamenin 3. dönemi kazanması bekleniyor

04 Ağustos 2017 12:10

1994'teki etnik katliamlardan bu yana yapılacak olan üçüncü seçimde iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Kagame ve iktidardaki Ruanda Yurtsever Cephesi'nin (RPF) zafer kazanması bekleniyor. Seçimlerde aday olan Ruanda Demokratik Yeşiller Partisi'nden Frank Habineza ve bağımsız aday Philippe Mpayimana, Devlet Başkanı Paul Kagame'nin seçimdeki rakipleri oldu. Devlet Başkanı Kagame, göreve başladığından beri ülkenin hızlı ekonomik gelişmesiyle halkın güvenini kazanırken, muhalefeti bastırma ve özgürlükleri kısıtlama sebebiyle eleştirilerin hedefinde bulunuyor.

Ruanda'da oy verme işlemi bugün 07.00'de başlayarak 16.00'ya kadar devam edecek. 


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