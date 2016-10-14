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Rubin’den tehlikeli tahminler

Eski Başkan Bush’un danışmanı Rubin, yeni darbenin “çok daha kanlı” olacağını, hedefin ise “Erdoğan’ı öldürmek” olduğunu ileri sürdü.

Rubinden tehlikeli tahminler

14 Ekim 2016 10:49

15 Temmuz darbe girişimini üç ay önceden “fısıldayan” ABD eski Başkanı George Bush’ın da danışmanlığını yapmış olan Michael Rubin, Türkiye’deki darbe heveslilerini heyecanlandıracak tahrik dolu yeni açıklamalarda bulundu. Türkiye’de âdeta yeni bir darbe olmasını isteyen ifadeler kullanan ABD'nin Orta Doğu ve Türkiye uzmanı eski Pentagon çalışanı Rubin, bu darbe ile “Erdoğan’ın durdurulması” gerektiği gibi imalarda da bulundu. Rubin, 15 Temmuz darbe girişimi ile birlikte Türkiye’de iki darbenin olduğunun altını çizerek, üçüncüsünün çok tehlikeli olacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu darbeyi hayatı ile ödeyebileceğini söyledi. 15 Temmuz’daki askerî darbe girişiminin çok amatörce yapıldığını ve bu darbe girişiminin Erdoğan’a düşmanlarını temizleme imkânı verdiğini söyleyen Rubin “Bana göre bazı Gülen takipçileri darbeye katıldı ve buna dair ön bilgiler zaten mevcuttu. Ancak darbeye aynı zamanda Kemalist subaylar da katıldı” vurgusunu yaptı. Rubin ayrıca, AK Partili bazı ordu mensuplarının da darbeye katıldığını ileri sürdü. Üçüncü darbenin de çok uzakta olmadığını öne süren eski ABD’li yetkiliye göre, darbe girişiminin sonu kanlı bitecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler: darbe


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