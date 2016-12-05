Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağustos ayındaki St. Petersburg ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ekim ayındaki İstanbul ziyaretlerinin ardından, bu defa Başbakan Binali Yıldırım bugün Moskova’ya gidiyor. Yıldırım, Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev tarafından ağırlanacak. Birçok bakanın da eşlik edeceği ziyarette Yıldırım ile Medvedev, iki ülke ilişkilerini masaya yatıracak. 25 milyar dolarlık ticaret hacmini bulan ekonomik ilişkilerde 100 milyar dolarlık hedef konmuştu. Yıldırım’ın ziyareti sırasında bu hedefi gerçekleştirmeye dönük adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Santrali, doğalgazda indirim, savunmada iş birliğinin ilerletilmesi, charter uçuşlar, ticaret kısıtlamalarının ortadan kaldırılması, vizesiz rejimin yürürlüğe konulması gibi başlıklar da gündemde. Ayrıca “Ruble-TL ile alışveriş” konusunun da masaya yatırılması bekleniyor.

İsmail Sonsuz - Türkiye gazetesi