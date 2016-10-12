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Ruh sağlığı olmadan beden sağlığı olmaz

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Yeliz Cengiz, ruh sağlığı ve ruh hastalıklarının toplumda farkındalığını artırmak, kişinin ruh sağlığını, yaşam işlevlerini desteklemek, psikiyatrik hastalıkları önlemek ve bu hastalıkların tedavisini geliştirmek amacıyla 1992’den bu yana her yıl 10 Ekim'de kutlanan Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün bu yılki temasının “psikolojik ilk yardım” olduğunu ifade etti.

Ruh sağlığı olmadan beden sağlığı olmaz

12 Ekim 2016 09:11

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Yeliz Cengiz, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu’nun bu yılki tema olarak belirlediği “Psikolojik İlk Yardım”ın, travma olarak kabul edilebilecek herhangi bir olayın ardından, bu olayı yaşayan ya da bu olaydan etkilenen çocuk, ergen, yetişkin ve ailelere yönelik bir destek hizmeti olduğunu ifade etti. Travmanın, kişinin gerçek bir ölüm ya da ölüm tehditi, ağır yaralanma, kendisinin veya bir başkasının fizik bütünlüğüne karşı bir tehdit olayı yaşamış (savaş, kaza, doğal afet, yangın, kişiler arası şiddet vb), böyle bir olaya tanık olmuş ya da böyle bir olayla karşı karşıya gelmiş olması durumu olduğunu belirten Dr. Yeliz Cengiz, bu olay karşısında kişinin aşırı korku, çaresizlik ya da dehşete düşme tepkileri vermiş olmasının gerektiğini söyledi.

Dört yetişkinden biri en az bir kez ruh sağlığı sıkıntısı yaşıyor
Dr. Yeliz Cengiz sözlerine şöyle devam etti; “Her dört yetişkinden biri en az bir kez ruh sağlığı konusunda sıkıntı yaşamaktadır. Fiziksel sağlık sorunları yaşayanların çoğuna toplum içinde veya acil servislerde fiziksel ilk yardım sunulurken, travmaya maruz kalmış çoğu insan acil servise başvurduğunda çok az veya hiç yardım alamamaktadır. “Psikolojik İlk Yardım” nadiren ya da bazı kimseler için değil, her zaman ve herkes için sağlanmalıdır.”

Önce ruh sağlığı
“Dünya Sağlık Örgütü’nün 2009 yılındaki sistematik değerlendirmesi ile psikolojik ilk yardımın etkinliği gösterilmiştir” diyen Cengiz, “Psikolojik veya mental bozukluk ve krizlerden muzdarip olan çoğu insan, uzmanlardan ve halktan aldığı psikolojik ilk yardımdan yarar görmektedir. Ruhsal krizler ve bozuklukların cehalet, bilgi eksikliği, etiketleme ve ayrımcılık nedeniyle farklı değerlendirildiğini belirten Dr. Yeliz Cengiz şöyle devam etti; “Ancak artık biliyoruz ki, ruh sağlığı olmadan beden sağlığı olamaz. Kişilerin travmaya uğrayan bireylere ilk anda nasıl yaklaşılacağını bilmesi büyük önem taşımaktadır. Travmaya maruz kalan insanların psikiyatrik hastalık geliştirme oranları yüksektir. Bu sebeple, koruyucu ruh sağlığı hizmetleri ve psikososyal destek önem taşımaktadır” açıklamalarında bulundu.

İlk yardımın bir tedavi olmadığının unutulmaması gerektiğinin altını çizen Dr. Yeliz Cengiz, Psikolojik İlk Yardım’ın en temelde, bireylere, kendilerine iyi gelecek davranışları yapmalarını, kendilerine zarar verecek davranışlardan ise kaçınmalarını sağlamak olduğu söyleyerek sözlerini tamamladı.

Etiketler: Dr. Yeliz Cengiz, ruh hastalıkları, ruh sağlığı, Yakın Doğu Üniversitesi


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