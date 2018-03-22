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Ruha Elektrik ve Hyundai iş ortaklığı büyüyor

Hyundai Electric Türkiye distribütörü Ruha Elektrik, 2017 yılında 700 milyon lira ciro yaptığını açıkladı. Şirket, İstanbul’da açılacak Hyundai şalt ürünleri fabrikasıyla Hyundai Electric ve Ruha Elektrik ortaklığını çok daha uzun yıllar yapmayı planlıyor.

Ruha Elektrik ve Hyundai iş ortaklığı büyüyor

22 Mart 2018 12:08

2016 yılında Türkiye’nin en hızlı büyüyen 5'nci şirketi olan Hyundai Electric'in Türkiye distribütörü Ruha Elektrik, 2017 yılında 700 milyon lira ciro yaptığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada; Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasına giren, 1200'ün üzeri bayisiyle 35'ten fazla bölge müdürlüğüne sahip şirket, İstanbul’da açılacak Hyundai şalt ürünleri fabrikasıyla Hyundai Electric ve Ruha Elektrik ortaklığını çok daha uzun yıllar yapmayı planlıyor. 

Ayrıca; Hyundai Electric maksimum performans serisi olarak nitelendirdiği HG serisi ürünlerini 2017’nin son çeyreğinde üreterek dünya piyasasına sunduğu belirtildi. Ürettiği ürünler içerisinde şalt ürünlerinin ana kalemleri olan kontaktörler, termik röleler ve termik manyetik kompakt şalterlerin de yer aldığı kaydedilirken, A segmentinde üretilen ürünler Ruha Elektrik’in de desteğiyle başta Türkiye olmak üzere Türkiye üzerinden birçok dış ülkeye de gönderiliyor.  

 

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