Ruhani: 'ABD yanlış bir karar aldığı takdirde pişman olacaktır'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İran halkı sonuna kadar ABD’nin hedefleri karşısında direnecektir. Dolayısıyla ABD’nin hedefi İran’ın bağımsızlığını kaybetmesi ve ülkemizin zayıf bir ülke olması ise milletimizi karşılarında bulacaklarından emin olsunlar” ifadesini kullandı.

Ruhani açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Halkımız ABD’nin önümüzdeki hafta nasıl bir karar alacağını merak edebilir. Ancak önemli olan bizim tüm senaryoları değerlendirdik ve tedbirlerimizi aldık. Bu konuda zarar eden ve yenilgiye uğrayan taraf ABD olacaktır.”

İran halkının hedef ve düşünce konusunda birliğini koruduğunu ve bu geçici sorunun kolaylıkla üstesinden geleceğini kaydeden Ruhani, “Zira bu konu kalıcı bir mevzu değildir. ABD yanlış bir karar aldığı takdirde pişman olup, büyük ve stratejik bir hata yaptığının farkına varacaktır" ifadelerine yer verdi.

Razavi Horasan ziyaretinin ikinci gününde düzenlenen bir basın toplantısında ülkenin ekonomik durumunu değerlendiren İran Cumhurbaşkanı Ruhani, “Razavi Horasan yetkilileri ekonomik projeler konusunda iyi bir performans göstermiştir. Geçtiğimiz yılda 124 bin iş fırsatının oluşması iyi bir istatistik. Ancak Razavi Horasan’da işsiz kalmamalı zira bu eyaletin yılda yerli ve yabancı 30 milyon turisti oluyor” şeklinde konuştu.