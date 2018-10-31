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Ruhani: “ABD yeni senaryolarında başarısız olacak”

Ruhani: “ABD yeni senaryolarında başarısız olacak”
Ruhani: “ABD yeni senaryolarında başarısız olacak”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran’a uygulamaya hazırlandığı yaptırımlar konusunda, “ABD yeni senaryolarında başarısız olacak” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a uygulamaya hazırlandığı ek yaptırımlar konusunda açıklamalarda bulundu. Ruhani, hükümet olarak ABD yaptırımlarına karşı tüm önlemleri aldıklarını belirtti. ABD'nin 4 Kasım'da İran enerji sektörüne karşı uygulamayı planladığı yaptırımları hatırlatan Ruhani, “ Halkımız hükümetin ABD'nin tehditlerinden kokmadığına emin olmalı” ifadelerini kullandı. 

Birçok ülkenin ABD yaptırımlarına karşı İran'ın yanında olduğunu belirten Ruhani, “Şundan kesinlikle eminiz ki ABD yeni senaryolarında başarısız olacak” dedi.  

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