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Ruhani: 'ABD’nin Suriye’deki varlığını kınıyoruz'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "ABD’nin Suriye’deki varlığını kınıyoruz. ABD bölgede doğru olmayan hedefleri takip ediyor ve Suriye’yi bölmeyi planlıyor" dedi.

Ruhani: ABDnin Suriyedeki varlığını kınıyoruz

06 Şubat 2018 23:54

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Tahran’da düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ruhani, Ortadoğu'daki bölgesel sorunlara ilişkin, bölgenin geleceğinin bölge ülkeleri tarafından belirlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"Yabancı güçlerin Ortadoğu bölgesine müdahale etmemesi gerekiyor"

Ruhani, Ortadoğu'daki meselelere ilişkin ‘’Biz içinde bulunduğumuz bölgedeki tanık olduğumuz tüm sorunları bölge ülkeleri ile müzakere ederek siyasi yöntemler ile çözmeye çalışıyoruz. Ancak Ortadoğu’da yer almayan diğer ülkelerle de görüşmekten kaçınmıyoruz. Müzakerelerimizdeki en önemli hedeflerden biri yabancı güçlerin bölge problemlerine müdahale etmemesi ve silahlarını bizim bölgemizde satmayı hedeflememeleri olmuştur. ABD’nin Suriye’deki varlığını kınıyoruz. ABD bölgede doğru olmayan hedefleri takip ediyor ve Suriye’yi bölmeyi planlıyor‘’ dedi.

"Bölgenin en büyük düşmanı Siyonizm’dir"

Ruhani açıklamalarında Trump hükumetine değinerek ‘’Şuan ABD’de başta olan hükumet bir önceki hükumetlerden tamamen farklı. Beyaz Saray’da en etkili insanın Siyonist olması ve sürekli İsrail’e gidip gelmesi tabii Ortadoğu bölgesi ve tüm dünyayı farklı bir şekilde etkiliyor. Dolayısıyla Trump Kudüs’ü Siyonist İsrail rejiminin başkenti olarak ilan etti, ancak bir-iki ülke dışında dünya ülkelerinin çoğu bu yanlış karara karşı çıktı. Ortadoğu ülkeleri olarak her zaman olduğundan daha fazla birliğimizi korumamız gerekiyor’’ diye konuştu. 

Celalettin Erduş

 

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