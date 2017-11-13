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Ruhani, deprem bölgesi Kirmanşah'a gidiyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani durumu denetlemek ve olay yerini yakından görmek için yarın Kirmanşah'a gidecek.

Ruhani, deprem bölgesi Kirmanşaha gidiyor

13 Kasım 2017 12:20

Irak - İran sınırında, merkez üssü Süleymaniye ve Halepçe şehirlerinin kesişme noktası olan bölgede şiddetli deprem meydana gelmişti. Şiddeti 7.3 olarak açıklanan deprem hem İran hem Irak’ta can kaybına neden oldu. Özellikle İran’ın Kirmanşah eyaletinde bulunan Kasr-ı Şirin kentindeki binalarda büyük hasar meydana geldi. İran’ın batısında yer alan Kirmanşah eyaletinde gerçekleşen depremde, sağlık görevlileri 328 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 950 kişinin yaralandığı bildirdi. İran cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yarın Kirmanşah'a giderek bölgeyi ziyaret edeceği bildirildi. 

 

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