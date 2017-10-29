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Ruhani: 'Füze üretmeye devam edeceğiz'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın füze üretimine devam edeceğini dile getirdi.

Ruhani: Füze üretmeye devam edeceğiz

29 Ekim 2017 13:09

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada İran’ın füze üretmeye devam edeceğini ve bunun da uluslararası anlaşmaları ihlal etmeyeceğini söyledi. Ruhani, “Füze yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu, uluslararası anlaşmaları da ihlal ettiğimiz anlamına gelmiyor” dedi. İhtiyaç duyulan ve stoklanacak çeşitli silahları üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekleyen Ruhani, silahları kendilerini korumak için kullanacaklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yeni İran stratejisini 13 Ekim’de açıklamıştı. ABD Kongresi de İran’ın uzun menzilli programına karşı çalışma başlatmış, kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada İran’ın uzun menzilli balistik füze programına yönelik yasa tasarısı 423 evet oyu ile kabul edilmişti. 

Etiketler: füze, ruhani

 

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