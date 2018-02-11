Ruhani: 'Hedeflerine ulaşmalarına izin vermedik'

İran, devriminin 39’uncu yıldönümünü kutluyor. İran genelinde düzenlenen törenler sabahın erken saatlerinde başladı. Milyonlarca İranlı ülkenin farklı şehirlerinde sokaklara akın etti ve kutlamalara katıldı. ABD, İsrail, İngiltere ve Suudi Arabistan karşıtı sloganlar atıldı, İsrail bayrakları yakıldı.

Kutlamalar nedeni ile Tahran’ın Azadi Meydanı'nda konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani devrimin yıldönümünü kutlayarak, “Bu yılın bir diğer özelliği ise bizim İslam İnkılabının 40’ıncı yıldönümüne girmemizdir. Bu yılda milli birliğin daha da güçlenmesi gerekiyor. Biz başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere, teröristlere karşı galip geldik. Irak ve Suriye halkına yardımlarımız bölge milletlerinin, teröristlerin şerrinden kurtulmasına neden oldu” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Biz, komplocuların Orta Doğu bölgesinde ülkeleri bölme hedefine ulaşmalarına izin vermedik. Onlar Irak’ı ikiye bölmeye çalışıyordu ve Irak’ın birliğini yok etmeye çabalıyordu. Ancak Irak milletinin bilinci ve bölge ülkelerin destekleri bu komployu da etkisiz hale getirdi” dedi.

“Geçtiğimiz yıl ABD’nin yenilgilerine tanık olduk” diyen Ruhani, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“ABD ülkemizin içişlerine müdahale etmeye çalışıyordu. Ancak halkımız onlara gerekli cevabı verdi. Birliği ve direnişi ile ABD’nin komplolarını etkisiz hale getirdi.”

Hasan Ruhani Anayasaya vurgu yaparak, “İslam, İran ve İran milleti bizim için vazgeçilmez ilkelerdir. Anayasamız, İmam Humeyni’den bizim için kalan en önemli miraslardan biridir. Anayasaya saygı duymamız, Anayasanın potansiyellerini kullanmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.