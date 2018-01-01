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Ruhani'den ekonomik krizi çözme sözü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede günlerdir protesto gösterilerine neden olan ekonomik krizi çözme sözü verdi.

Ruhaniden ekonomik krizi çözme sözü

01 Ocak 2018 20:52

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, parlamentoda yaptığı konuşmada günlerdir ülkede protesto gösterilerine neden olan işsizlik, enflasyon sorunlarının çözümüne yönelik çabaları yoğunlaştırma sözü verdi. Ruhani, devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde Suudi Arabistan'ın da etkisinin olduğunu belirtti. Ruhani, "İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanları, İran ulusunun şerefine, başarısına ve gelişimine kızıyor. Bölgesel sorunlarının içine İran'ı çekmeye çalışıyorlar ama İran İslam Cumhuriyeti'nin halkı ve yetkilileri onlara gereken cevabı verecek" dedi. 

Etiketler: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

 

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