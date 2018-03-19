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Ruhani’den Putin'e tebrik mesajı

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Devlet Başkanlığı seçimlerini kazanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i tebrik etti.

Ruhaniden Putine tebrik mesajı

19 Mart 2018 15:28

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün düzenlenen Devlet Başkanlığı seçimlerini kazanan Vladimir Putin’i tebrik etti. 

Ruhani'nin İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan mesajında şu ifadeler yer aldı: 

“Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinin olması gerektiği şekilde düzenlendiği ve büyük bir fark ile seçimleri kazanmanıza sevindik. Bu vesile ile samimi bir şekilde sizi tebrik ediyorum. Yeni Devlet Başkanlığı döneminizde iki ülke ilişkilerinin gelişmesini umuyoruz.” 

İran Cumhurbaşkanı mesajının devamında, İran'ın Rusya ile bölgesel ve uluslararası işbirliğinin artması konusunda hazırlıklı olduğunu belirtti.  

 

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