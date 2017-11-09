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Ruhiye nine İHA’ya konuştu

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bankaya girerken çamurlu ayakkabılarını çıkarması ile gündeme gelen Ruhiye Güngör, o gün tarlada çalıştığını, servisle eşinden kalan maaşını çekmek için bankaya gittiğini söyledi.

Ruhiye nine İHAya konuştu

09 Kasım 2017 18:22
Ruhiye nine İHA’ya konuştu - Tıkla İzle

Beypazarı’nda ıspanak tarlasında çalışan 64 yaşındaki Ruhiye Güngör, çamurlu ayakkabılarını çıkararak bankaya girmiş, bu anı gösteren fotoğraf karesi sosyal medyada yoğun ilgi görmüştü. Olay, Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun ziyareti sırasında 84 yaşındaki Şerife Cesur’un acil servis girişinde ayakkabılarını çıkarmasını akıllara getirmişti.

İHA muhabirine konuşan Ruhiye Güngör, o gün tarlada çalıştığını, servisle eşinden kalan maaşını çekmek için bankaya gittiğini söyledi. Ayağındaki kara lastik tabir edilen ayakkabıları çamurlu olduğu için dışarıda çıkararak bankaya girdiğini anlatan Güngör, kendisine bankadakilerin hediye vermeye çalıştığını da belirtti.

Güngör’ün biri kız iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

Kaya Güneş 

 

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