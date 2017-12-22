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Ruhsatlı silah ateş aldı karnındaki bebeği öldü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde eşine ait ruhsatlı silahın ateş alması sonucu hamile kadın yaralandı. Silahtan çıkan kurşunun karnındaki bebeğin başına geldiği ve bebeğin öldüğü belirlendi.

Ruhsatlı silah ateş aldı karnındaki bebeği öldü

22 Aralık 2017 13:31

Edinilen bilgilere göre, Akyazı İlçesi Altındere Mahallesinde sabah saatlerinde 34 yaşındaki G.K., isimli 8 aylık hamile kadın, eşine ait ruhsatlı tabancayı belinden çıkardığı esnada tabanca ateş aldı.

Tabancanın ateş alması sonucu hamile kadın yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaralı hamile kadın Akyazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tedavi sonrasında tabanca’dan çıkan merminin hamile kadının karnındaki bebeğin başına isabet etmesi sonucu bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan kadının tedavisi sürerken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

Etiketler: hamile kadın

 

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