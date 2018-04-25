Ruhullah Meriç: 'Tüm sektör gruplarında hizmet veren şirketler elini taşın altına koymalı'

Bursabuluyor.com Yöneyim Kurulu Başkanı Ruhullah Meriç, ekonominin durağan döneme girmemesi için yeni girişimlerin ortaya çıkması, desteklenmesi gerekliğini açıkladı. Meriç, ekonominin daha da gelişmesi için "Biz bu konuda bursabuluyor.com ailesi olarak güçlü bir alt yapı ile kurulan, geniş hizmet çeşitliliğine sahip, küresel pazarlama ağımızın tüm alanlarını vatandaşlarımızın ücretsiz kullanımına sunmuş bulunuyoruz. Son dönemde görüyoruz ki Türkiye ekonomisinin yeni bir sinerjiye, ciddi bir reflekse ihtiyacı var" dedi.

Şirketlerin hayali işleri, hayali çözümleri bir kenara bırakması gerektiğinin altını çizen Meriç, "Tüm sektör gruplarında hizmet veren şirketlerin elini taşına altına koyması gerekli. Gerek e-ticarette, gerekse reel ticarette inovatif, ekonomik, bütçeye uygun alternatif çözüm yolları bulunmalı, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmalıdır. Bugün Türk ekonomisinin daralması demek tüm şirketlerin mali yapısını etkiler. Küçük büyük bütün işletmelerin ekonominin gelişmesinde aktif rol alması gerekli" ifadelerini kullandı.