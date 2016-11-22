UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş - Benfica maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Portekiz temsilcisinin Teknik Direktörü Rui Vitoria açıklamalarda bulundu.

Vitoria, "Beşiktaş gibi büyük bir ekiple karşılaşacağız. Fokuslandığımız konu 3 paunla buradan çıkmak. Bu grubun bu durumunu bir üst tura çıkarak istediğimizi almanın planlarını yaptık" diye konuştu.

"Benfica büyük bir kulüp"

21 oyuncuyla İstanbul'a geldiklerini belirten Portekizli çalıştırıcı, "Hepsinin oynama şansı var. Kadroyu tam olarak belirlemesem de yarın hepsi belli olacak. Benfica büyük bir kulüp. Farklı ambiyanslarda oynama şansını elde etmiştik ancak şu ana kadar 50 binden fazla seyirciyle oynamaya alıştık. Çok az sayıda taraftarımız buraya geldi. Belki de bu şekilde oynamak büyük bir tecrübe olacak" ifadelerini kullandı.

Luisao: "Şampiyonluklar yaşayan büyük bir kulübüz"

Benfica'nın başarılı stoperi Luisao, Quaresma ve Aboubakar'ın tanınmış oyuncular olduğunu dile getirerek, "Hazırlıklarımızı yaptık, sahada istediklerimizi ortaya koymaya çalışacağız Şampiyonluklar yaşayan büyük bir kulübüz. Buradaki atmosferden etkilenmemeye çalışacağız" dedi.

Doğan Gündoğdu - Mehmet Selman Bektaş