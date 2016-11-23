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Rui Vitoria: Onlar hak ettiği sonucu aldılar

Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria, "Onlar hak ettiği sonucu aldılar. Sonuçta yapmamız gerekeni yapmaya çalıştık" dedi.

Rui Vitoria: Onlar hak ettiği sonucu aldılar

23 Kasım 2016 23:37

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci maçında Beşiktaş ile Benfica’nın 3-3’lük eşitlikle biten maçın ardından Portekiz ekibinin teknik patronu Rui Vitoria karşılaşmayı değerlendirdi.

Portekizli çalıştırıcı, "Futbol bu Şampiyonlar Ligi’nde oynuyoruz. Biz ilk yarıda çok iyi oynadık fakat ikinci yarıda fırsatları değerlendiremedik. Beşiktaş’ın kendi stadıydı ve dolayısıyla bu fırsatı iyi değerlendirdi. Şampiyonlar Ligi’nde oynuyoruz ve çok analiz yapmaya gerek yok. Sonuçta böyle bir sonuç aldık. Cenk’e gelen toplardan dolayı çok atak yedik" diye konuştu.

"ÇOK ZORLANDIK"

"İlk yarıda iyiydik fakat kendi aramızda ikinci yarıda sahada eşleşme problemlerimiz oldu" diyen Vitoria, "İkinci yarıda çok zorlandık. Çeşitli değişiklikler yaptık ancak bunun önüne geçemedik. Karşılık olarak rakibimizde çok kuvvetli bir takım. İkinci yarıda onlar tam bir reaksiyon göstererek sonuca gittiler" ifadelerini kullandı.

"ONLAR HAK ETTİ"

Beşiktaş’ın kendine özgü değerleri olduğunu dile getiren Rui Vitoria, "Onlar hak ettiği sonucu aldılar. Sonuçta yapmamız gerekeni yapmaya çalıştık. Bu oyundan sonra sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"DEĞERLİ VE GÜÇLÜ..."

Portekizli çalıştırıcı, "Beşikaş’ın oyuncularını tanıyoruz. Onları asla küçümsemedik ama sonuçta bu oyunda kaybetmek de var kazanmak da. Her şey mümkün fakat Beşiktaş’ı biz her zaman değerli ve güçlü bir rakip olarak gördük" dedi.

"GERİ DÖNÜŞ.."

"Burada karşılaşacağımız ortamı biliyorduk" diyen Vitoria, "Çok heyecanlı bir taraftar vardı. Şu an oynadığımız atmosferi de herhangi bir statta bulmak mümkün değil. Dikkat etmemiz gereken oyuncular Quaresma ve Aboubakar idi. Ancak son 30 dakikada kontrolü kaybettik. Bu atmosferde, bu oksijen bizi bu şekilde götürdü. Beşiktaş geri dönüşü çok iyi yaptı" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Etiketler: Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria, beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu


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