Rukiye Yıldırım, Avrupa şampiyonu oldu

Rusya’nın Kazan kentindeki Ak Bars Dövüş Sanatları Sarayı’nda başlayan Avrupa Tekvando Şampiyonası’nın ilk gününde, Türkiye bir altın ve bir bronz madalya kazandı. Madalyaların her ikisi de İBB sporcularından geldi.

Kadınlar 46 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Rukiye Yıldırım, finalde Hollandalı rakibi Dina Pouryounes ile karşılaştı. Rakibini 28-10 mağlup eden İBB sporcusu, altın madalyaya ulaşarak Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonanın ilk gününde erkeklerde 54 kiloda yarışan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Deniz Dağdelen de bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.