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Rukiye Yıldırım, Avrupa şampiyonu oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Rukiye Yıldırım, Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı. İBB Sporcusu Deniz Dağdelen de şampiyonada bronz madalya kazandı.

Rukiye Yıldırım, Avrupa şampiyonu oldu

10 Mayıs 2018 19:47

Rusya’nın Kazan kentindeki Ak Bars Dövüş Sanatları Sarayı’nda başlayan Avrupa Tekvando Şampiyonası’nın ilk gününde, Türkiye bir altın ve bir bronz madalya kazandı. Madalyaların her ikisi de İBB sporcularından geldi.
Kadınlar 46 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Rukiye Yıldırım, finalde Hollandalı rakibi Dina Pouryounes ile karşılaştı. Rakibini 28-10 mağlup eden İBB sporcusu, altın madalyaya ulaşarak Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonanın ilk gününde erkeklerde 54 kiloda yarışan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Deniz Dağdelen de bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.  

 

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