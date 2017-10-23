Rukiye Yıldırım’dan bronz madalya

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen ve 53 ülkeden 213 sporcunun mücadele ettiği Grand Prix 3. Seri Müsabakalarını Türkiye 1 bronz madalya ile tamamladı.

Müsabakaların son gününde bayanlar 49 kiloda tatamiye çıkan Rukiye Yıldırım, seri başı olarak ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda bir diğer milli tekvandocu İpek Çidem’i mağlup eden Rukiye Yıldırım, çeyrek finalde Sırbistan’dan Vanja Stankovic’i yenerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde son olimpiyat 2’ncisi Sırp Tijana Bogdanovic’e mağlup olan Rukiye Yıldırım, bronz madalyanın sahibi oldu. Milli tekvandocu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puanları hanesine yazdırmayı başardı.