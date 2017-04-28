Diğer
Kategoriler

Rumeli Hisarı sahilinde erkek cesedi bulundu

Rumeli Hisarı sahilinde balıkçılar erkek cesedi buldu. Cesedin dün akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar eden bir şahsa ait olduğu öğrenildi.

Rumeli Hisarı sahilinde erkek cesedi bulundu

28 Nisan 2017 13:15
Rumeli Hisarı sahilinde erkek cesedi bulundu - Tıkla İzle

Rumeli Hisarı sahilinde bugün sabah saatlerinde denize açılan balıkçılar erkek cesedi buldu. Balıkçıların durumu polisE bildirmesi üzerine olay yerine deniz polisi, dalgıçlar ve olay yeri inceleme ekipleri gönderildi. Sahile gelen dalgıçlar hızla arama çalışmalarına başladı.

Denizde bulunan cesedin dün akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden (FSM) atlayarak intihar eden bir şahsa ait olduğu öğrenildi. Şahsın akşam yapılan aramalarda bulunamadığı belirtildi. Dalgıçlar deniz polisleri eşliğinde cesedi kıyıya çıkarırken, olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Üzerinden çıkan kimliğe göre şahsın Fikret Güneş (29) olduğu tespit edildi. Gencin cesedi, ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 

Bir balıkçı, "Bugün sabah 08.00 sıralarında ben balığa gelmiştim. Burada oltayı attığımda az ilerde bir kalabalık gördüm. O kalabalıkta ceset olduğunu söylediler, sonra kayboldu, bir daha çıkmadı. Erkek cesedi olduğunu söylediler. Ben uzaktan göremedim. Ben hatta uzaktan kuş olduğunu sandım ama ceset olduğunu söylediler" dedi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Murat Horoz
 

Etiketler: fatih sultan mehmet köprüsü, Rumeli Hisarı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!