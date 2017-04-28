Rumeli Hisarı sahilinde erkek cesedi bulundu

Rumeli Hisarı sahilinde bugün sabah saatlerinde denize açılan balıkçılar erkek cesedi buldu. Balıkçıların durumu polisE bildirmesi üzerine olay yerine deniz polisi, dalgıçlar ve olay yeri inceleme ekipleri gönderildi. Sahile gelen dalgıçlar hızla arama çalışmalarına başladı.

Denizde bulunan cesedin dün akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden (FSM) atlayarak intihar eden bir şahsa ait olduğu öğrenildi. Şahsın akşam yapılan aramalarda bulunamadığı belirtildi. Dalgıçlar deniz polisleri eşliğinde cesedi kıyıya çıkarırken, olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Üzerinden çıkan kimliğe göre şahsın Fikret Güneş (29) olduğu tespit edildi. Gencin cesedi, ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bir balıkçı, "Bugün sabah 08.00 sıralarında ben balığa gelmiştim. Burada oltayı attığımda az ilerde bir kalabalık gördüm. O kalabalıkta ceset olduğunu söylediler, sonra kayboldu, bir daha çıkmadı. Erkek cesedi olduğunu söylediler. Ben uzaktan göremedim. Ben hatta uzaktan kuş olduğunu sandım ama ceset olduğunu söylediler" dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Murat Horoz

