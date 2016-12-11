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Rumen teknik adam Türkiye'ye gelmekten vazgeçti

Gaziantepspor’un prensip anlaşmasına vardığı Rumen teknik adam Marius Sumudica, dün akşam Beşiktaş'ta gerçekleşen patlamadan sonra Türkiye'ye gelmekten vazgeçti.

Rumen teknik adam Türkiyeye gelmekten vazgeçti

11 Aralık 2016 12:42

Hafta başında İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam arayışlarını sürdüren Gaziantepspor’un prensip anlaşmasına vardığı Marius ?umudica, dün akşam İstanbul’da gerçekleşen patlamanın ardından Türkiye'ye gelmekten son anda vazgeçti.

Kalem elinde kaldı

Rumen basınından Digisport’a konuşan Sumunica, Gaziantepspor ile sözleşme imzalamasının an meselesi olduğunu fakat Beşiktaş'ta Vodafone Arena'nın yakınlarında meydana gelen terör saldırısının ardından imzadan vazgeçtiğini söyledi. Sumudica, “Türkiye’de biletlerim hazırdı. Gaziantepsporlu yetkililerle görüşmek için otele gittim ve imzalamak için evraklar önümdeydi. O sırada televizyondaki patlamanın sesini duydum. Patlamanın İstanbul’da Beşiktaş stadının yakında olduğunu öğrendim. O an Gaziantepspor’lu yöneticilere, bana aylık 1 milyon Euro da verseniz artık Gaziantep’e gelmem" açıklamasını yaptı. 

Kazım Uzunöz
GAZİANTEP 


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