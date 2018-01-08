Rus askeri Suriye'de yemek dağıttı

Suriye'deki savaşan tarafların uzlaşması için bulunan Rus askeri, ülkenin batısında ve Lübnan sınırındaki Bukkeyn kasabasına başta gıda olmak üzere çok sayıda ihtiyaç malzemesi dağıttı.

Yapılan açıklamada insanların, Rus ordusunun kendilerine sağladığı her türlü destek ve yardımdan memnuniyet duydukları bildirildi. Yemek ve gıda dağıtımı kasabın yeni tamir edilen okulu önünde yapıldı. Açıklamada 800’den faza çocuğun evlerine yiyecek ve diğer gıda malzemeleriyle ile döndüğü bildirildi. Birkaç yıldır yasa dışı silahlı örgütler tarafından kontrol edilen kasabada militanların geri çekilmesiyle okulların ve hastanelerin yeniden kullanılmaya başlandığı ve kasabada hayat koşuları daha da iyileştiği bildirildi.

Rusya Suriye’de daha önce de insani yardım malzemesi dağıtmıştı.

Şehriyar İmanbeyli