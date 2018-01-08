Diğer
Kategoriler

Rus askeri Suriye'de yemek dağıttı

Rus askeri, Suriye'nin batısındaki Bukkeyn kasabasında tonlarca yiyecek dağıttı.

Rus askeri Suriyede yemek dağıttı

08 Ocak 2018 11:55

Suriye'deki savaşan tarafların uzlaşması için bulunan Rus askeri, ülkenin batısında ve Lübnan sınırındaki Bukkeyn kasabasına başta gıda olmak üzere çok sayıda ihtiyaç malzemesi dağıttı.

Yapılan açıklamada insanların, Rus ordusunun kendilerine sağladığı her türlü destek ve yardımdan memnuniyet duydukları bildirildi. Yemek ve gıda dağıtımı kasabın yeni tamir edilen okulu önünde yapıldı. Açıklamada 800’den faza çocuğun evlerine yiyecek ve diğer gıda malzemeleriyle ile döndüğü bildirildi. Birkaç yıldır yasa dışı silahlı örgütler tarafından kontrol edilen kasabada militanların geri çekilmesiyle okulların ve hastanelerin yeniden kullanılmaya başlandığı ve kasabada hayat koşuları daha da iyileştiği bildirildi.

Rusya Suriye’de daha önce de insani yardım malzemesi dağıtmıştı. 

Şehriyar İmanbeyli

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç