Rus balıkçı gemisi Japonya’da kayboldu

Rus arama kurtarma ekipleri, Japonya açıklarında kaybolan içerisinde 21 kişinin bulunduğu gemiyi bulmaya çalışıyor. Gemide kaybolan kişiler arasında Azerbaycan asıllı kişilerin de bulunduğu belirtildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yaptığı açıklamada geminin radarda kaybolmasıyla birlikte arama çalışmalarına başlandığını duyurdu. Bakanlık, arama çalışmalarına Sahil Güvenlik ekiplerinin de katıldığını belirtti. Havanın fırtınalı olmasının arama çalışmalarını zorlaştırdığı aktarıldı.

Şehriyar İmanbeyli