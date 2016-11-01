Türk ekonomisi içinde katma değeri yüksek sektörler arasında önemli bir ayrıcalığa sahip olan deri sektörü, Alleather-IDF İstanbul Deri Fuarı adıyla İstanbul Fuar Merkezi’nde 1-3 Şubat tarihleri arasında ‘Deri’de Yüksek Ritm Mottosu’ ile kapılarını açacak.

İki ülke arasındaki deri ticaretinin önemi ve kültürel bağının geçmişine vurgu yapılan buluşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yaşanan olumlu gelişmelerin deri sektörüne yapacağı kazanımlar masaya yatırıldı. Buluşma sonrası Rusya basını temsilcilerine, sektörün kalesi olarak bilinen Kazlıçeşme’de özel bir gezi düzenlendi.

Gezide Türk deri sektörünün tasarım gücünün yanı sıra gezilen üretim tesisleri ile de Türk derisinin kalitesi gözler önüne serildi. Hem ihracat hem de istihdam anlamında önemli bir gücü elinde bulunduran ve geçmişi 15'inci yüzyıla dayanan Türk deri sektörü, Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) ve UBM işbirliğinden doğan sinerji ile 250 yerli ve yabancı firmayı 1-3 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde bir araya getirecek. Dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri olarak gösterilen Türk deri sektörü adına Alleather - IDF, 15 bin metrekarelik bir alanda gerçekleşecek olan fuara 6 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi katılımını hedefliyor.

2014 verilerine göre; yüzde 0,61 pay ile dünyanın en büyük 11'inci deri ve deri ürünleri ihracatçısı konumundaki Türkiye için Rusya pazarı son derece önemli. Deri ve deri ürünlerinde ortalama 25 yıla dayanan geçmişle birlikte bugün Türkiye’nin yaklaşık yüzde 90’lık ihracat kalemi Rus pazarına yapılıyor. Bu gerçekten hareketle Alleather - IDF İstanbul Deri Fuarı öncesi Rus Basını’nın önemli temsilcileri Türk Deri sektörünün kalbi olan Kazlıçeşme’de sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Rus basını için önce Türk Deri Sektörü hakkında bilgilendirici sunum yapıldıktan sonra sektörün gelişimi, Türkiye-Rusya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin sektöre olan yansımaları, gelecek hedefleri başta olmak üzere pek çok önemli konunun ele alındığı basın toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrası İstanbul’da Türk deri sektörünün merkezi olarak bilinen ve üretim tesislerinin yer aldığı Kazlıçeşme’ye düzenlenen geziye, Rusya’nın önde gelen haber ajanslarının, gazetelerinin temsilcileri katıldı.

Sektör temsilcileri tam kadro Rus basınının karşısına çıktı

Toplantıda; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus Devlet Başkanı Putin’in geçtiğimiz Ağustos ayında bir araya gelmesi ile başlayan sürecin deri sektörüne getireceği avantajlar da masaya yatırıldı. Uzun yıllardır deri sektörünün ihracat anlamında önemli bir pazarı olan Rusya ile bağların daha da güçleneceği sinyali verilirken, Kazlıçeşme’ye yapılan geziyle atılan adımları daha da somutlaştırdı.

Rus basın mensuplarının büyük ilgi gösterdiği Kazlıçeşme gezisinde Türk deri sektörünün üretim-tasarım-kalite gücü gözler önüne serildi. Üretim tesislerinin kapısı ilk kez böylesi bir buluşmayla Rus basınına açılırken, sektörün önde gelen isimleri de konuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Tamamen Rus Basını temsilcilerinin ağırlandığı bu özel etkinliğe; İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçılar Birliği (İDMİB) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Dinç, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Yakup Teleke, Saraciye Sanayicileri Derneği (SSD) Başkanı Cemal Aydın, Kürk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (KSİAD) Başkanı Ayfer Gümrük, UBM EMEA (İstanbul)Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Tığlıoğlu ve UBM İstanbul Fuarlar Grup Direktörü Orhan Çağlayan ev sahipliği yaptı.

UBM’nin global gücü Deri Fuarı’na damgasını vuracak

İstanbul Fuar Merkezi’nde 1-3 Şubat 2017 tarihinde Alleather - IDF İstanbul Deri Fuarı adıyla görücüye çıkacak deri fuarını diğer yıllardan ayıran çok önemli bir gelişme daha var. Dünya genelinde deri sektörünün güçlü iki fuar etkinliği olan APLF ve ACLE ile tekstil alanında çok önemli bir fuar olan MAGIC’in organizatörlerinden UBM’in global gücü Şubat ayında gerçekleşecek Türk deri sektörü için çalışacak.

UBM İstanbul Fuarlar Grup Direktörü Orhan Çağlayan’ın Türk Deri sektörünü gelişim ve değişimini anlattığı sunumla başlayan basın toplantısı sonunda özellikle İstanbul’un önemi ve UBM’in global gücünün fuara katacağı kazanımlar da Rus Basını temsilcilerine aktarıldı. İstanbul’un olağanüstü bir buluşma noktası olduğunun altını çizen Orhan Çağlayan, ''UBM olarak geleneksel fuarcılığın dışında teknolojiye ve sektörün sesine önem vererek ilerliyoruz. Güçlü alt yapımızla dünyayı birbirine bağlıyoruz. IDF ile başta Rusya olmak üzere Türk deri sektörünü önemli bir platformda bir araya getirerek yeni ticari anlaşmaların alt yapısını bu fuar ile atmayı planlıyoruz. Bu gün yapılan gezi ile fuar öncesi mevcut olan yakınlık teknik anlamda da doğru bilgilendirmelerle daha da gelişti, Amacımız; Türkiye’nin 2023 ihracat rakamı hedefi Cumhuriyetin kurulduğu 100'üncü senede toplam 5.2 milyar dolara ulaşmak. Bunun ilk ayağını 2017’deki fuarla başlatacağız'' dedi.

Mehmet Ali Dinç: "Rusya stratejik ortağımız"

Toplantıda Rus basını temsilcilerinin soruların büyük bir içtenlikle yanıtlayan İDMİB Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Dinç, özellikle Rusya ile Türkiye’nin kültürel bağına ve iki ülke arasındaki ticaretin dayandığı sosyo-kültürel ilişkilere atıf da bulunarak siyasette yaşanan olumsuzlukların halklar arasındaki dostluğa zarar veremeyeceğini belirtti. Türk Deri sektörü için Rusya’nın vazgeçilmez bir ülke olduğunun da altını çizen Dinç, Rusya’yı Türkiye’nin stratejik ortağı olarak gördüklerini belirtti ve şöyle şöyle konuştu:

''Rusya için bizim stratejik iş ortağımız diyebiliriz çünkü ihracatımızın yüzde 90’ı Rusya ile. Özellikle 1990’larda deri sektöründe yoğunlaşan ilişkilerimiz bugün 25 yıla dayandı. Bu ciddi bir bilgi, kültür ve anlayışı olarak iki ülkenin iş insanlarına katkı sağladı. Türkiye’deki orta ölçekli üretici ile Rusya’daki orta ölçekli ticaret erbabı önemli işler yaptılar, karşılıklı büyüdüler, katma değer sağladılar. Baktığımız zaman iki ülkeyi birbirinden ayıramayız bir bütünün parçası gibiyiz. Aramızda sosyal ilişkiler de geçen bu yıllar içinde üst seviyelere çıktı. Halklar arasında sıcak bir ilişki var. İki ülke arasındaki insanların arasına siyasetin sokulması çok zorlayıcı olur ki oldu da ve şimdi çok şükür iyi ilişkiler içindeyiz. Siyasetle baltalama çalışmaları oldu ama başaramadılar'' diye konuştu.

Rusya ile yaşanan krizin sektörlerini olumsuz yönde etkilediği gerçeğine de değinen Dinç, ilişkilerin normalleşmesinin sektördeki tüm oyunculara büyük bir moral olduğunu belirterek yaklaşan fuarı çok önemsediklerini ve 2017 yılının ikinci yarısında yine eski güzel günlere sektörün ulaşacağını da Rus basın mensuplarına iletti.

Türk derisi eşittir kalite

Rus medya mensuplarına Türk Derisinin artıları ve ayrıştırıcı özelliği hakkında da bilgiler veren Dinç, Rusya başta olmak üzere dünyanın en büyük markalarına ürün verdiklerini belirterek, Türk Derisinin en büyük özelliğinin kaliteli ve işçilik olarak yüzyıllara dayanan bilgi ve birikimi ürünlerinde sergilediklerini belirtti. Dinç, "Deri konusunda bir asra uzanan ciddi bir tecrübemiz var, bu birikim bize büyük bir artı sağlıyor. Türk derileri ayrıca çok kalitelidir. İşte kalite ve tecrübeyi birleştirdiğiniz zaman ortaya 'Türk Derisi' çıkıyor. Pazarda söz sahibi olmak için milyonlarca dolar bu işe yatıranlar oldu, çok üst düzey tesisler kurdular ama nafile bizim ustalarımızın elinden çıktığı gibi çıkmadı derileri. Zaten Rus halkı da bizi ve bizim kalitemizi çok iyi biliyor. Hatta dükkanlarında yüzde 100 Türk Derisi diye ibareler var. Bunlar önemli kazanımla, yani kalitede sıkıntımız yok" dedi.

İstanbul’u bölgenin 'Deri Moda ve Deri Ticaret Merkezi' konumuna getirmek amacı taşıdıklarını belirten İDMİB Başkan Yardımcısı Dinç, 1 Şubat’ta kapılarını açacak fuarla ilgili şu çağrıda bulundu:

"Tüm dünyada sektörümüzle ilgili fuarları da başarıyla düzenleyen UBM ile fuarcılık alanında başlattığımız işbirliği ile hem Türkiye Deri Envanterini global taleplere açmayı, hem İstanbul’umuzu içinde bulunduğumuz coğrafyanın 'Deri Moda ve Deri Ticaret Merkezi' konumuna getirip, ülkemizin 2023 Planlarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Türk dericiliğinin ve modasının hak ettiği gerçek değerlere UBM’in global bilgi birikimiyle ulaşacağız. Türk dericiliğini ve modasını global arenaya taşıma projemize toplumun her kesiminden destek bekliyoruz. Bu yepyeni dönemin hem sektörümüze hem de ulusal ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum."

Fuarda hedef yeni pazarlar

ABD’den Rusya’ya, AB ülkelerinden Afrika ve Kanada’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren Türk deri sektörünün dünya pazarlarına açılmasına katkı sağlanmanın amaçlandığı Alleather - IDF ile dünyanın en büyük deri ithalatçısı olan ABD’de dahil olmak üzere, Rusya, İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa gibi AB ve Japonya, Güney Kore gibi Uzakdoğu ülkeleri ile Afrika ve Kanada gibi Türkiye için nispeten yeni pazarlara girmek de hedefleniyor. Dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri olarak gösterilen Türk Deri sektörü adına Alleather - IDF, 250 yerli ve yabancı firmayı bir araya getirecek. Fuar’da başta deri konfeksiyon firmaları olmak üzere deri ve deri aksesuar ürünleri, deri aksesuarları, bitmiş deri, deri makineleri ve kimyasalları gibi ürün grupları yer alacak. Fuarın katılımcı hedef kitlesi; tabakhane, kimyasal makineciler gibi hammadde ve ekipman üreticileri ile distribütörleri ve konfeksiyon alanındaki üreticileri içeriyor. Ziyaretçi hedef kitlesi ise dericilik sektöründe ve yan sanayilerinde faaliyet gösteren tüm profesyonelleri kapsıyor.

