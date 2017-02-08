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Rus bloger Aleksandr Lapşin Azerbaycan’a iade edildi

Azerbaycan makamlarından izinsiz Dağlık Karabağ'a gittiği için hakkında uluslararası arama kararı çıkartılan Yahudi asıllı Rus blogger Aleksandr Lapşin tutuklu bulunduğu Belarus'tan Azerbaycan'a iade edildi.


08 Şubat 2017 10:07

Rusya, İsrail ve Ukrayna vatandaşı olan blogger Aleksandr Lapşin, 2011 yılının Nisan ayında ve 2012 yılının Ekim ayında Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını yasa dışı yöntemlerle ziyaret ederek, internet sitesinden Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının desteklenmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Azerbaycan Başsavcılığı, Lapşin’e yönelik “açıkça devletin aleyhine çıkmak” ve “devlet sınırını yasa dışı yollardan geçmek” suçlarıyla soruşturma başlatmış, hakkında uluslararası arama kararı çıkartılmıştı. Lapşin, gittiği Belarus’ta Azerbaycan’ın talebi üzerine tutuklanmıştı.

Belarus Başsavcılığı, Lapşin’in Azerbaycan’a iade edilmesine karar verdi. Lapşin’in vekili bu kararı Minsk Mahkemesi’ne şikayet etti fakat Minsk Mahkemesi Başsavcılığın kararını onayladı. Bu kararı Yüksek Mahkeme de onaylamıştı.
 

Kamil Nadirli
 

Etiketler: Aleksandr Lapşin, Azerbaycan


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