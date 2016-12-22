Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov için Moskova’da cenaze töreni düzenlendi. Rus büyükelçi için ilk tören uzun yıllar görevli olduğu Dışişleri Bakanlığında düzenlendi. Törene Büyükelçi Karlov'un ailesi, arkadaşları, diplomatların yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katıldı. Karlov’un ailesine başsağlığı dileklerinde bulunan Lavrov, yaptığı konuşmada Karlov’a “kahraman” unvanı verildiğini belirterek, Rus büyükelçinin heykelinin dikilmesi için teklifte bulunduklarını dile getirdi.

Putin de Karlov’un tabutuna çiçek bırakarak, Karlov’un ailesine taziye dileklerini iletti.

