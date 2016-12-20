İddiada bulunan lokanta çalışanı ise yaşadıklarını şöyle aktardı: “Saat 2-3 gibi geldi buraya, ‘ben aç değilim ama yemek yemek istiyorum’ dedi. Takım elbiseliydi, çok düzgün bir beyefendiye benziyordu biz de şüphelenmedik. Geldi buraya oturdu, ne istediğini sorduk, dürüm istedi. Biz de dürüm yaptık verdik. 'Ne işle meşgulsünüz?' dedik ‘Ben buraları hiç bilmiyorum ama bir alkol içmek istiyorum’ dedi. Ben de burada barlar olduğunu söyledim, ‘Yok barlarda olmaz’ dedi. Yemeğini yedi bizle biraz sohbet etti ondan sonra kalktı gitti.”

“Çok düzgün bir beyefendiye benziyordu”

Saldırganın yarım saat kadar orada bulunduğunu iddia eden lokanta çalışanı, görüntülerdeki kişiye çok benzediğini ancak lokantayı yeni açtıkları için güvenlik kamerasının faaliyete girmediğini belirtti. Hiç şüphelenmediklerini, çok düzgün birine benzediğini belirten lokanta çalışanı, “Türkçe’si düzgündü, ‘Ben dört ay İstanbul’da kalıyorum, dört ay da burada kalıyorum’ dedi” ifadesini kullandı.

Şüphelendiklerini söyleyen lokanta çalışanı, “Ustam zaten ‘bunda bir iş var ama ne çözemedim’ dedi” şeklinde konuştu.



GONCAGÜL ÖZCAN