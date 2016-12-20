Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Rus Büyükelçi Karlov'un suikastçisi saldırıdan önce dürüm yemiş

Rus Büyükelçi Karlov'un suikastçisi saldırıdan önce dürüm yemiş

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde katıldığı bir fotoğraf sergisi açılışında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın ise saldırıyı gerçekleştirmeden önce öğle saatlerinde saldırının gerçekleştiği yere 20 metre uzaklıktaki bir lokantada yemek yediği iddia ediliyor.

Rus Büyükelçi Karlovun suikastçisi saldırıdan önce dürüm yemiş

20 Aralık 2016 17:10
Rus Büyükelçi Karlov'un suikastçisi saldırıdan önce dürüm yemiş - Tıkla İzle

İddiada bulunan lokanta çalışanı ise yaşadıklarını şöyle aktardı: “Saat 2-3 gibi geldi buraya, ‘ben aç değilim ama yemek yemek istiyorum’ dedi. Takım elbiseliydi, çok düzgün bir beyefendiye benziyordu biz de şüphelenmedik. Geldi buraya oturdu, ne istediğini sorduk, dürüm istedi. Biz de dürüm yaptık verdik. 'Ne işle meşgulsünüz?' dedik ‘Ben buraları hiç bilmiyorum ama bir alkol içmek istiyorum’ dedi. Ben de burada barlar olduğunu söyledim, ‘Yok barlarda olmaz’ dedi. Yemeğini yedi bizle biraz sohbet etti ondan sonra kalktı gitti.”

“Çok düzgün bir beyefendiye benziyordu”
Saldırganın yarım saat kadar orada bulunduğunu iddia eden lokanta çalışanı, görüntülerdeki kişiye çok benzediğini ancak lokantayı yeni açtıkları için güvenlik kamerasının faaliyete girmediğini belirtti. Hiç şüphelenmediklerini, çok düzgün birine benzediğini belirten lokanta çalışanı, “Türkçe’si düzgündü, ‘Ben dört ay İstanbul’da kalıyorum, dört ay da burada kalıyorum’ dedi” ifadesini kullandı.

Şüphelendiklerini söyleyen lokanta çalışanı, “Ustam zaten ‘bunda bir iş var ama ne çözemedim’ dedi” şeklinde konuştu.
 

GONCAGÜL ÖZCAN

Etiketler: Andrey Karlov, Mevlüt Mert Altıntaş, Rus Büyükelçi suikasti


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç