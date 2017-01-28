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Rus Büyükelçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş öldükten 2 saat sonra mailleri silindi

Başkent’te geçen yıl 19 Aralık’ta Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’a ait Gmail hesabındaki maillerinin, kendisi etkisiz hale getirildikten 2 saat sonra silindiği tespit edildi

Rus Büyükelçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş öldükten 2 saat sonra mailleri silindi

28 Ocak 2017 09:38

Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde geçen yıl 19 Aralık’taki sergi açılışında polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı, tüm yönleriyle soruşturuluyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısıvekili Necip Cem İşçimen koordinesinde yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 4 polis de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırganın kaldığı evlerde ele geçirilen bilgisayar ve cep telefonu, Siber Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından incelemeye alındı. İncelemede, 4 hane ile şifrelenen cep telefonuna başka bir hatla girildi. Saldırganın kullandığı SIM kart da incelendi. Savcılık, önemli bir bilgiye ulaştı. Saldırgan Altıntaş’ın bilgisayarında, arama motoru “Google”un ürünü “Gmail” hesabı bulunduğu tespit edildi. Bilişim uzmanları, Altıntaş’ın hesabındaki mail’lerin saldırıdan sonra silindiğini belirledi.

Saat 19.10’da Karlov’u katleden ve polisin operasyonunda saat 19.41’de öldürülen Altıntaş’ın Gmail hesabındaki mail’lerinin saat 21.30’da bir kişi tarafından silindiği ortaya çıktı. Geri dönüşüm kutusunu da inceleyen uzmanlar, mail’lerin geri döndürülemez şekilde silindiğini tespit etti.

Savcılığın üzerinde durduğu ikinci kişi şüphesi de bu ayrıntıyla güçlenmiş oldu. Savcılık, şimdi Altıntaş’ın hesabına kimin eriştiğini, mail’lerini kimin sildiğini bulmak için soruşturmayı derinleştirdi. ABD merkezli Gmail’den de mesajların dökümü istendi.

FEVZİ ÇAKIR/GAZETE HABERTÜRK

Etiketler: karlov suikastı, Mevlüt Mert Altıntaş, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov


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