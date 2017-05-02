Rus çıkarma gemisi Çanakkale boğazından geçti

152 borda numaralı ‘Nikolai Filchenkov’ adlı Rus çıkarma gemisi, Marmara denizinden Çanakkale boğazına girdi. Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı olan gemi, saat 09:40’da Çanakkale önlerinden geçerek Ege denizine açıldı.
Murat Yüksel
152 borda numaralı ‘Nikolai Filchenkov’ adlı Rus çıkarma gemisi, Marmara denizinden Çanakkale boğazına girdi. Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı olan gemi, saat 09:40’da Çanakkale önlerinden geçerek Ege denizine açıldı.
Murat Yüksel
Etiketler: çanakkale boğazı, Rus Donanması