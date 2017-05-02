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Rus çıkarma gemisi Çanakkale boğazından geçti

Rus donanmasına ait çıkarma gemisi Çanakkale boğazından geçti. Çıkarma gemisi Ege denizine doğru yol aldı.

Rus çıkarma gemisi Çanakkale boğazından geçti

02 Mayıs 2017 11:13
Rus çıkarma gemisi Çanakkale boğazından geçti - Tıkla İzle

152 borda numaralı ‘Nikolai Filchenkov’ adlı Rus çıkarma gemisi, Marmara denizinden Çanakkale boğazına girdi. Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı olan gemi, saat 09:40’da Çanakkale önlerinden geçerek Ege denizine açıldı. 

Murat Yüksel
 

Etiketler: çanakkale boğazı, Rus Donanması


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