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Rus DEAŞ’lıyı annesi evlatlıktan reddetti

İncirlik Hava Üssü’nde ABD’ye ait bir uçağı drone ile düşürmeyi planlayan ve bombalı eylem yapmayı planladığı Alevi derneği önünde de keşif yaptığı tespit edilen DEAŞ militanı Rus gencin annesinin, oğlunu kurtarmak için Adana'ya geldiği ancak ikna edemeyince evlatlıktan reddettiği ortaya çıktı. Rus DEAŞ’lı ile annesinin görüşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Rus DEAŞlıyı annesi evlatlıktan reddetti

20 Ağustos 2017 10:18

Edinilen bilgiye öre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirlik Hava Üssü’nde drone ile ABD’ye ait bir uçağı düşürmeyi, bir Alevi derneğine de bombalı saldırı yapmayı planladığı iddiası ile yakalanan Rus vatandaşı Renat Bakiev (23) ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkardı. Bakiev'in Adana’da olduğunu ve DEAŞ’a katıldığını öğrenen masöz annesi Nail Bakıev, oğlunu terör örgütünün elinden kurtarmak için Adana’ya geldi. 4. sınıf bir otelde kaldığını öğrenen oğlunun yanına gelen anne Bakıev’in oğluna, “Oğlum seni buralardan götüreyim. Terör örgütünün peşini bırak onlardan sana fayda gelmez. Sen götürmeye geldim” dediği belirtilirken, Bakıev annesine, “Sen kapalı giyinmiyorsun, sen de diğerleri gibi kafirsin, senin de öldürülmen gerekir” cevabı verdiği öğrenildi. Oğlunu bir türlü ikna edemeyen ve eli boş geri dönen anne Bakıev’in, “Artık benim çocuğum değilsin” diyerek evlatlıktan reddettiği ortaya çıktı.

Bakıev'i annesinin otelde ziyaret etmesi ise saniye saniye görüntülendi.
Bakıev, polis tarafından yakalanıp 13 gün sorgulanıp daha sonra tutuklanmıştı. 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya 


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