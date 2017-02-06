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Rus futbolculardan özel çocuklara dostluk hediyesi

Antalya’da kamp çalışmalarını sürdüren Rusya Premier Ligi takımlarından Anzhi Makhackala oyuncuları, özel sınıf öğrencilerine forma ve çeşitli hediyeler verdi.


06 Şubat 2017 16:36

Serik’in Belek Turizm Merkezi’nde kamp çalışmalarını sürdüren Rusya Premier Lig takımlarından Anzhi Makhackala takımı ile yöneticileri, Tekeli İlköğretim Okulu'nda özel öğrencilerle buluştu. Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Serik Belediyesi Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan, Kaya Palazzo Otel Genel Müdürü Alper Türlü, Anzhi Makhackala takımı Genel Müdürü Abdullayev Said ile okul müdürlerinin hazır bulunduğu dostluk buluşmasında engelli öğrencilere forma, top ve çeşitli hediyeler verildi. Hediyelerin ardından pasta kesimi ve elma şekeri ikramı yapıldı.

Anzhi Makhackala Genel Müdürü Abdullayev Said, kamp çalışmaları için uzun zamandır Belek'i tercih ettiklerini belirterek, “İki dost ülke Rusya ve Türkiye arasındaki köprülerin daha sağlamlaştırmasına katkıda bulunmak için Türkiye de sosyal etkinlik olarak Serik’te özel sınıf öğrencilerine imzalı forma ve çeşitli hediyeler vermek için buluştuk. Özel sınıf öğrencilerinin küçük kalplerinde büyük taht kurmak istedik. Türkiye ve Antalya’yı çok seviyoruz. Türkiye’den vazgeçemeyiz. Bu tür sosyal projeleri Rusya’nın çeşitli bölgelerinde de gerçekleştiriyoruz ve her yıl Türkiye’de de çeşitli sosyal projelere devam edeceğiz. İki dost ülkenin her zaman birbirine destek olmalı” dedi.

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ise Rusya Premier Ligi takımlarından Anzhi Makhackala oyuncuları ve yönetimine teşekkür etti.

Sedat Temel 

 

Etiketler: antalya


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